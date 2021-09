Falcao arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Falcao (@falcao) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.828.727 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes son:





Estoy muy contento y muy agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la afición. Le dedico el gol a mi familia. La gloria, la honra y gracias a Dios 🙏🏽👊🏼 📸 @rayovallecano y @laliga.





Un gran trabajo de equipo. Supimos interpretar los tiempos del partido. Mostramos madurez, solidez y por sobre todo solidaridad. Gracias a Dios por esta oportunidad. A Él sea la gloria. 📸 @laliga @unionrayo





Gracias a todos los hinchas y amigos del @rayovallecano. Gracias. Una tarde inolvidable 🙏🏽





Galatasaray friends, thank you all for your continuous support. I felt your love and support all the time. Thank you, Istanbul, and thank you millions of Galatasaray fans around Turkey. 🇹🇷Likewise, I would like to thank all my teammates, assistants, coaching staff, and directors. Best wishes for this season. 🤝





Que ganas de verlos @rayovallecano ⚡️🐅