Expresidente catalán Puigdemont anuncia que volverá el lunes a Bélgica desde Italia

El líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont anunció este sábado que el lunes volverá a Bruselas tras pasar una noche en la cárcel en Italia, antes de ser liberado, por una demanda de extradición española.

"Tengo previsto el lunes volver a Bruselas porque hay reunión de la comisión de comercio exterior, de la que soy miembro", dijo Puigdemont, que es eurodiputado, en la ciudad de Alguer, en la isla de Cerdeña (oeste), donde fue detenido el jueves por la noche.

Al día siguiente, fue liberado por el juez sin medidas cautelares, que le citó el 4 de octubre para una audiencia sobre la demanda de extradición, a la que, dijo asistirá personalmente.

"El 4 de octubre estoy citado en la corte de Sassari. Efectivamente, asistiré, porque todas las veces que he sido convocado por la justicia, he asistido", explicó este ex periodista de 58 años que se fue de España tras la fallida declaración de independencia de 2017.

La justicia española lo reclama por los delitos de sedición y malversación de fondos en relación al proceso independentista.

Puigdemont dijo además que no dejará de viajar por lo sucedido en Italia, y por las detenciones previas en Alemania y Bélgica : "seguiré viajando por Europa".

gab-al/me