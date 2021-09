Estados Unidos.- Golf/Ryder.- (Crónica) Europa no arranca y se obliga a la épica en la Ryder Cup

La pareja Rahm-Sergio, la única ganadora en el 6-2 para Estados Unidos



La 43º edición de la Ryder Cup está dominada por el rojo de Estados Unidos después de la primera jornada con un 6-2 ante el equipo europeo, mejor los anfitriones en Whistling Straits tanto por la mañana ('foursomes') como por la tarde ('fourballs'), donde supo sufrir al menos Europa para empatar dos partidos.



Estados Unidos cerró la sesión matinal con un 3-1 y no bajó el nivel en el asalto vespertino con otro 3-1. Europa, con solo el punto que sumaron los españoles Jon Rahm y Sergio García, vio cómo se confirmaba el favoritismo yanqui, a pesar de la pelea de nuevo de Rahm, emparejado después con un Tyrrell Hatton de menos a más, o del medio punto que sumaron también Tommy Fleetwood y Viktor Hovland.



El vasco, que lo primero que confesó tras su segundo partido del viernes fue "cansancio", ejerció de número uno del mundo para asomar algo de azul a la tabla de la tarde. Rahm tuvo un duelo de titanes con Bryson DeChambeau, aunque de escuderos por un lado Scottie Scheffler y por otro Hatton también estuvieron al quite.



DeChambeau, con 417 yardas en el hoyo 5, y otro momento único en el 12 dejando su bola dada al lado de la de Rahm, no estuvo tan fino con el 'putt'. El juego en el 'green' fue sin embargo la diferencia que lanzó de nuevo a los americanos. Con el partido igualado, fue Hatton quien ganó el hoyo 18 para sumar el medio punto.



El primer partido se torció pronto para los europeos Paul Casey y Bernd Wiesberger, superados 2 y 1 por un Dustin Johnson que sacó su mejor versión y un Xander Schauffele con dos puntos ya en su debut. Peor le fue a Rory McIlroy, pieza que necesita despertar Europa, y Shane Lowry, que perdieron 4 y 3 ante Harris English y un Tony Finau que dejó también un nivel que pocos de azul enseñaron.



El anfitrión está enchufado, como su ranking, y el último en ponerse las pilas fue Justin Thomas, en su partido con Patrick Cantlay, para remontar tres hoyos y terminar empatando con Fleetwood y Hovland. 'JT' igualó la batalla con un 'eagle' en el 16 y Europa sudó para guardar medio punto en el 6-2, una desventaja de cuatro puntos el primer día que la última vez que se remontó fue en 1999.



RAHM Y SERGIO, PAREJA DE GARANTÍA



Por la mañana, Rahm y Sergio García salvaron para el equipo de Europa el inicio en los 'foursomes', ante Thomas y Jordan Spieth, en lo que sería la única victoria de los defensores del título este viernes. El equipo americano comenzó muy dominador el intento de recuperar la Copa Samuel Ryder a pesar de que Padraig Harrington apostó por la veteranía y sólo dispuso en sus primeros cuatro partidos a uno de sus novatos, el noruego Hovland.



Todos los encuentros tuvieron color rojo en el marcador, salvo el de Rahm y García, que tenían la responsabilidad de abrir la Ryder y que pese a empezar perdiendo ante Thomas y Spieth jugaron muy sólido, con el de Barrika mostrando su finura con el 'putt' y el de Borriol como el "robot" que había dicho en la previa el vizcaíno. El castellonense igualó el récord de partidos ganados (23) en el torneo del inglés Nick Faldo.



Dos 'birdies' consecutivos del número uno del mundo pusieron al dúo español dos arriba, una ventaja que aumentó en el 10 para dejar el primer punto muy bien encarrilado. Spieth y Thomas recortaron en el 13 para meter presión, pero el castellonense, el jugador con más puntos de la historia de la Ryder, ya con 26,5, embocó un gran 'putt' en el 15, que ayudado por el error de Thomas devolvió los tres de ventaja. Los locales volvieron a descontar, pero en el 17, pese a un golpe de genio de Spieth, los españoles no flojearon y cerraron el virtual 1-0 por 3 y 1.



Esa fue la única buena noticia para los chicos de Harrington, que no estuvieron a buen nivel y que apenas pudieron plantar cara en los otros tres partidos, casi siempre dominados por sus rivales. El capitán apostó por una pareja fuerte para cerrar, la formada por Ian Poulter y Rory McIlroy, pero no tuvieron nada que hacer ante los 'rookies' Cantlay y Schauffele.



Los campeones de la FedEx Cup y el oro olímpico ganaron de forma apabullante por 5 y 3, gracias a un comienzo muy firme y pleno de acierto, unido al errático de los europeos que perdieron los cinco primeros hoyos, una desventaja que ya no pudieron inquietar realmente pese a cierta mejoría.



Los ingleses Lee Westwood y Mark Fitzpatrick pelearon mejor con Brooks Koepka y Daniel Berger, otro debutante, y llegaron a ir empatados tras el hoyo 9, pero perdieron el 10 y el 11 y, pese a tener oportunidades, acabaron cayendo por 2 y 1. Por 3 y 2 perdieron Casey y Hovland, que se estrellaron ante la solidez de Dustin Johnson y el joven Collin Morikawa.