El Wolfsburgo encaja su primera derrota y pierde la segunda plaza

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El Wolfsburgo, próximo rival del Sevilla en la Liga de Campeones, no pudo seguir el ritmo del todopoderoso Bayern Múnich, que el viernes se impuso por 1-3 al recién ascendido Greuther Fürth, y encajó este sábado su primera derrota del curso, por 2-1 en su visita al campo del Hoffenheim.

Un tropiezo que no desaprovechó el Bayer Leverkusen, rival del Betis en la fase de grupos de la Liga Europa, para auparse a la segunda plaza de la Bundesliga, tras imponerse por 1-0 al Maguncia con un gol del joven Florian Wirtz en la segunda parte.

Wirtz, de 18 años y que ya debutó con la selección alemana absoluta en los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 disputados a comienzos del presente mes de septiembre, volvió a evidenciar su condición como uno de los nombres a seguir en el campeonato alemán.

El media punta del Leverkusen, integrante de la selección alemana sub 21 que se proclamó campeona de Europa el pasado mes de junio, además de talento, posee gol, como demuestran los cuatro tantos que suma -también anotó ante el Ferencvaros en la Liga Europa- en las seis primeras jornadas de la Bundesliga.

Goles que hasta ahora se había encargado de aportar al Wolfsburgo el delantero neerlandés Wougt Weghosrt, que, como el resto de los pupilos de Mark van Bommel, se vio superado claramente (3-1) por el Hoffenheim.

Y eso que el encuentro no pudo empezar mejor para el Wolfsburgo, que a los 25 minutos se adelantó en el marcador con un gol del centrocampista Ridle Baku.

Un tanto al que el Hoffenheim, que rompió una racha de cuatro encuentros consecutivos sin vencer, dio la vuelta con los goles del croata Andrej Kramaric, que firmó el 1-1 en la prolongación de la primera parte, el austríaco Christoph Baumgartner y el checo Pavel Kaderabek, que estableció en el 82 el definitivo 3-1.

Mucho más contundente se mostró el Leipzig, que se impuso por 6-0 al Hertha de Berlín en un encuentro en el que volvió a destacar la figura del atacante francés Christopher Nkunku, autor de un doblete.

Nkunku, que ya marcó tres goles en la derrota (6-3) del Leipzig ante el Manchester City en la primera jornada de la Liga de Campeones, volvió a liderar la ofensiva de los de estadounidense Jesse Marsch, que no pudo contar con el español Dani Olmo, lesionado, en un choque que el Leipzig dejó encarrilado (3-0) en el primer tiempo.

Por su parte, el Eintracht de Fráncfort se confirmó como el "rey" del empate, tras sumar su quinta igualada consecutiva en la Bundeslia, tras firmar tablas (1-1) este sábado en casa con el Colonia gracias a un gol del delantero colombiano Rafael Borré, que igualó en la prolongación de la primera mitad el tanto inicial del tunecino Ellyes Skhiri para los visitantes.

El Unión Berlín se impuso por 1-0 al Armenia Bielefeld con un gol de Kevin Behrens a los 88 minutos de juego.