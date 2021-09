El tenista argentino Facundo Mena, a las semifinales del Challenger de Ambato

Fotografía de archivo en la que se registró al tenista argentino Facundo Mena, quien avanzó este viernes a las semifinales del Challenger de Ambato, donde se enfrentará a su compatriota Thiago Tirante. EFE/José Jácome

Guayaquil (Ecuador), 24 sep (EFE).- El tenista argentino Facundo Mena, que ganó el domingo pasado el Challenger de Quito, avanzó este viernes para las semifinales de un torneo similar en la ciudad ecuatoriana de Ambato, donde chocará este sábado ante su compatriota Thiago Tirante.

En otra semifinal del Challenger de Ambato, el también argentino Juan Pablo Ficovich jugará frente al peruano Juan Pablo Varillas, informaron los organizadores del torneo.

Mena, que derrotó en la final al chileno Gonzalo Lama en la capital ecuatoriana, se impuso hoy al francés Alexis Gautier por 7-6 (7) y 6-4, mientras que su rival de mañana, Tirante, venció al austriaco Gerald Melzer por 6-3 y 6-4.

Por su parte, Ficovich superó al suizo Johan Mikles, por 0-6, 7-6(2) y 7-5; entretanto su rival de este sábado, Varillas, derrotó al argentino Matías Zukas por 6-2 y 6-4.

"Feliz de seguir ganando", dijo Mena al departamento de prensa del Challenger y añadió: "Ganarle hoy a Gautier fue difícil, pues los dos sacamos muy bien, estuvo más rápido que en Quito, por lo que estoy muy feliz de haber podido ganarle".

Adelantó que el partido ante Tirante "va a ser durísimo, es un chico que está jugando muy bien, bárbaro, por lo que tendré que jugar bien, si quiero ganar".

El peruano Varillas aseguró, de su lado: "Ha sido mi peor partido hasta ahora en cuanto a la regularidad, especialmente en el saque, no he estado muy fino durante estos tres días de competición, pero más allá de todo eso, terminó siendo un buen partido".

También dijo que "lo bueno es estar en semifinal" y con relación al enfrentamiento de mañana resaltó que "Ficovich será un rival duro contra el que buscaré llegar a la final".

Ficovich, a su turno, afirmó que contra Mikles "fue un partido durísimo. Comencé con un 6-0 abajo, pero por suerte le pude dar vuelta, estuve muy concentrado, buscando los errores de él; por suerte se me dio, por lo que estoy súper contento, de verdad resultó un partido insólito".

"Contra Varillas va a ser otra batalla, otra final anticipada, nos conocemos mucho, somos amigos, entrenamos juntos en Buenos Aires, por lo que nos conocemos bien; ya jugué una final que me ganó hace dos años", concluyó Ficovich.