El nuevo líder opositor taiwanés promete "retomar los contactos" con China

Pekín, 25 sep (EFE).- El Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición taiwanesa, eligió este sábado como nuevo presidente al veterano político Eric Chu, de 60 años, quien se comprometió a "retomar los contactos" con China.

Chu, ex alcalde de la ciudad de Nueva Taipéi, se impuso en unas primarias a otros tres candidatos, informó la agencia oficial taiwanesa CNA.

Durante la presidencia del anterior líder del KMT, Johnny Chiang, los contactos de alto nivel del partido con China se congelaron dado que Pekín consideraba que no estaba haciendo lo suficiente para defender el llamado principio de "Una sola china", anteriormente acatado por el Kuomintang y que implica no reconocer a Taiwán como un Estado.

El KMT perdió las últimas elecciones presidenciales celebradas en Taiwán en 2020 ante el gobernante Partido Progresista Democrático (PPD), que mantiene una línea mucho más dura con Pekín que el KMT.

En aquellos comicios, la actual presidenta, Tsai Ing-wen, del PPD, consiguió el 57,13 % de los votos por el 38,61 % del entonces candidato del Kuomintang, Han Kuo-yu.

El programa de Chu, según CNA, pasará por retomar las conversaciones entre Taiwán y China y modernizar el KMT, para lo cual busca más participación de los jóvenes.

Las constantes fricciones entre Taipéi y Pekín siguen protagonizando la política de Taiwán, que se considera un territorio soberano con Gobierno y un sistema político propios bajo el nombre de República de China desde el final de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en 1949.

Pekín mantiene que la isla es una provincia rebelde e insiste en que retorne a lo que denomina patria común, para lo que no ha descartado el uso de la fuerza.