El Necaxa del fútbol mexicano despide al entrenador Guillermo Vázquez

Fotografía de archivo de Guillermo Vázquez, exentrenador de Necaxa, dando indicaciones a sus jugadores durante un juego ante Chivas. EFE/ Francisco Guasco

Aguascalientes (México), 24 sep.- El Necaxa informó este viernes en sus redes sociales el despido del entrenador Guillermo Vázquez, quien el jueves firmó la cuarta derrota en fila del equipo en el torneo Apertura 2021 mexicano al caer por 1-0 ante el Pachuca.

"Agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico por el tiempo en el que estuvieron al frente de nuestro equipo mostrando entrega, profesionalismo y dedicación en todo momento", explicaron los Rayos en una nota de prensa.

Vázquez inició su segunda etapa al mando del Necaxa en el Clausura 2021 y en casi dos torneos no clasificó al conjunto a una fase final y dejó una marca de cuatro victorias, un empate y 11 descalabros.

"Deseamos a Guillermo Vázquez y a su equipo de trabajo el mayor de los éxitos en sus siguientes proyectos", agregó en el comunicado el conjunto con sede en Aguascalientes.

Los Rayos, que marchan en el decimocuarto lugar del Apertura con nueve puntos tras 10 jornadas, informaron que en los próximos días nombrarán a un nuevo estratega.

Tras la caída el jueves ante el Pachuca, Vázquez acudió a la rueda de prensa tras el duelo en la que aseguró que la directiva del Necaxa no le había dado un ultimátum, a pesar de los malos resultados.

"No me dieron ningún mensaje de ultimátum, sino de apoyo, con la idea de sacar esto adelante, fue lo que se platicó al inicio de la semana. Al equipo lo veo competitivo en los entrenamientos, pero a la hora del juego las cosas no salen bien", señaló.

Antes del inicio de la temporada 2021-2022, el Necaxa admitió a un grupo de inversores extranjeros liderado por el futbolistas alemán Mesut Özil, la actriz estadounidense Eva Longoria y el beisbolista Justin Verlander.

De la mano de nuevo capital, los ejecutivos del equipo realizaron varias altas para fortalecer a Vázquez, entre las que destacaron el defensa uruguayo Agustín Oliveros, el centrocampista mexicano Jonathan González y el delantero argentino Mauro Quiroga.

A pesar de las contrataciones, Vázquez no pudo mejorar el presente del equipo, con la segunda peor defensa del Apertura con 16 goles permitidos.