El Gobierno venezolano no acude a la negociación con la oposición en México

Ciudad de México, 24 sep (EFE).- La delegación del Gobierno venezolano no acudió este viernes al inicio de la tercera ronda del diálogo con la oposición que se debía celebrar en Ciudad de México, informó Gerardo Blyde, representante de la misión opositora.

"Ante la ausencia de la delegación del régimen el día de hoy, la delegación de la Plataforma Unitaria reitera su compromiso de avanzar en este proceso, siempre en el marco de las normas previamente acordadas", expresó en un comunicado.

A pesar de la ausencia del Gobierno de Nicolás Maduro, Blyde ratificó "el "compromiso" de la oposición de "continuar la negociación sobre la agenda acordada".

Ambas delegaciones estaban citadas este viernes para continuar las negociaciones que arrancaron en México el pasado 13 de agosto y que el 6 de septiembre dieron sus primeros frutos con un acuerdo sobre la soberanía de la Guayana Esequiba y "la protección social del pueblo".

La delegación opositora llegó el jueves por la noche a México, donde se iba a constituir este viernes una mesa de atención social "para promover los programas de nutrición infantil, trasplantes y vacunación" y se iba a "discutir la construcción del sistema de justicia", dijo Blyde.

"Venezuela es un país con una justicia secuestrada, que persigue y encarcela a la disidencia y promueve la impunidad", denunció.

Por su parte, el Gobierno venezolano no aclaró los motivos por los que no acudió a la reunión ni tampoco anunció si se trasladará a México este fin de semana.

Solo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a las negociaciones con la oposición al acusar a través de redes sociales al embajador de EE.UU. en el país caribeño, James Story, de dar órdenes a la oposición "sobre qué hacer en la mesa de diálogo".

El mensaje fue una réplica a otro tuit de ayer de Story, en el que publicó un programa llamado "Aló embajador", donde respondió a preguntas de usuarios y lamentó que en Venezuela hay "261 presos políticos".

El ambiente se enturbió durante los días previos a la tercera ronda de contactos cuando el Gobierno venezolano anunció el nombramiento del empresario colombiano Alex Saab como miembro de su delegación, pese a estar preso en Cabo Verde, a la espera de si es extraditado a Estados Unidos.