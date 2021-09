Costa Rica anuncia nueva compra de vacunas para niños y terceras dosis

Fotografía de archivo de personal del Seguro Social mientras aplica una dosis de la vacuna contra el coronavirus en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 25 sep (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este sábado una nueva compra de un millón de dosis de la vacuna contra la covid-19 que serán utilizadas en 2022 en niños y en la aplicación de terceras dosis.

“La Comisión de Vacunación aprobó la compra de 1 millón de dosis adicionales que permitirán robustecer la campaña de vacunación y así llegar a más población y protegerla. Esta es la herramienta más importante que tenemos para reactivar nuestra economía y salir delante de esta pandemia que continúa probando a nuestro país”, afirmó el presidente costarricense Carlos Alvarado, durante una visita a un centro de vacunación.

El millón de dosis será adquirido a la farmacéutica Pfizer y con ello Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, alcanza las 3,5 millones de dosis para el año 2022, de las cuales 1,5 millones se aplicarán a menores entre los 5 y 12 años, y el restante millón corresponde a terceras dosis que se colocarían a personas con ciertos factores de riesgo.

El presidente Alvarado hizo este sábado un llamado para que las personas acudan a vacunarse en el marco de la campaña "vacunatón", mediante la cual las autoridades han ampliado los horarios de atención y habilitado puestos de vacunación en centros comerciales, mercados, empresas privadas, iglesias y otros sitios; incluso, en diversas zonas del país el personal sanitario se ha desplazado casa por casa.

Esta campaña de 10 días concluirá el domingo y tiene como objetivo aplicar al menos 500.000 vacunas, la mayoría primeras dosis.

Los datos oficiales indican que hasta el 20 de septiembre, fecha de la última cifra divulgada, en Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, se ha vacunado con al menos una dosis a 3.274.461 personas (63,5 % de la población), y con dos dosis a 2.003.946 (38,8 % de la población).

Las autoridades divulgaron el martes los resultados de un estudio con datos al 14 de septiembre, que indica que el 86,7 % de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos por covid-19 no está vacunado o no tiene el esquema completo de vacunación, mientras que el 13,2 % ya se había colocado las dos dosis.

El estudio indicó además que de los internados en salón (condición leve o moderada) el 57,4 % no contaba con la primera dosis, el 13,9 % tenía esa primera vacuna y el 28,7 % ya contaba con las dos dosis.

Costa Rica atraviesa una cuarta ola de contagios que mantiene a los hospitales con elevados niveles de ocupación.

Hasta el 24 de septiembre Costa Rica contabiliza 521.182 casos confirmados de covid-19 y 6.189 fallecidos.