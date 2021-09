CARMEN VILLALOBOS arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) ha causado un gran éxito en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 986.758 de interacciones entre sus fans.

Mi gente linda, ¿sienten ese delicioso olor? ☕Hmm huele a café con aroma a.. ¡Colombia! 🇨🇴 Los quiero invitar a disfrutar de 'Carulla es Café', una feria que nos enseña a valorar lo que somos y que con cada taza de café nos lleva por la diversidad inmensa de nuestro país. 🍃🐾Conéctense a través de @placerescarulla y visiten los almacenes, hasta el 19 de septiembre habrá maravillosos productos y los mejores descuentos. 🎉👌🏻 ¡Disfrutemos juntos de un buen café Colombiano! ☕🇨🇴





Feliz día del amor y la amistad a toda mi gente linda Colombiana❤️! Que siempre triunfe el amor por encima de todo! Te amo babycito @sebastiancaicedo 😍 Ya bailaremos esta canción que nos encanta y que nos tiene mas enamorados 😍😍😍❤️❤️❤️





¿Qué creían, que este par de maquiavélicos estaban derrotados? Jajajaja, ¡¡en sus sueños!!💅🏼 Lo más explosivo está aún por venir..💥Iván @cadaviddiego y Lucía están listos para la venganza, en los últimos capítulos de @cafeconaroma por @telemundo y @canalrcn ¡No se los pueden perder! Y recuerden.. En guerra larga hay desquite.. 😈💃🏻 Qué tal les ha parecido la química candente de estos dos? 😈😈😈? Los leo ⬇️





Luces, cámara.. #Fashion con @alodigital 📸 Septiembre es un mes de amor, amistad y muchos #outfits hermosos! ✨💃🏻 @jorge.malave @normajaneid





¡Final, FINAL, NO VA MÁS! 💃🏻 Bye, bye Lucía Sanclemente.👋🏻 Participar en @cafeconaroma fue todo un reto, no solo porque interpreté el primer antagónico de mi carrera😈💅🏼, sino también por el rodaje en sí: ¡grabamos en plena pandemia!😷 Quiero agradecer al @canalrcn, a @telemundo, a todo el elenco, mis directores, libretistas, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción que llevó a la televisión esta historia maravillosa. Y gracias a ustedes, que nos vieron todas las noches. Lucía se despide arrepentida y nos enseña que si no nos valoramos, eligiremos personas que tampoco lo harán con nosotros. Y bueno, yo me despido feliz 🥰 porque ustedes odiaron.. y se gozaron las maldades de #LuciaSanclemente.👄💃🏻😈 Los quiero ❤️❤️❤️❤️❤️

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.