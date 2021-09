Así ve el Parlamento Europeo el legado de "luces y sombras" de Angela Merkel

La canciller alemana Angela Merkel en al cierre de campaña electoral del CDU en Aquisgrán, este sábado. . EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Bruselas, 25 sep (EFE).- Ante las elecciones alemanas de este domingo, la marcha de Angela Merkel deja también un vacío en Europa, escenario en el que la canciller ha asumido su liderazgo en las muchas crisis que el club comunitario ha enfrentado desde su llegada en 2005: dos recesiones históricas, la llegada de millones de refugiados en 2015 o la pandemia de coronavirus.

Con un ojo puesto en quién será su sucesor, los líderes de los grupos del Parlamento Europeo explicaron a Efe sus impresiones de los dieciséis años de mandato de la alemana, con las luces de su estilo para construir alianzas y consenso en el Consejo Europeo y las sombras de la austeridad que defendió durante la primera crisis financiera.

Aunque Efe contactó a todos los grupos de la Eurocámara, los líderes de Renovar Europa y de los Conservadores y Reformistas no facilitaron sus respuestas a tiempo para la publicación.

MANFRED WEBER (PARTIDO POPULAR EUROPEO)

Por parte de las filas populares, el alemán Manfred Weber destacó el estilo y la “forma única de hacer política” de su compatriota.

"No le interesan los titulares. Lo que le interesa es el contenido, los argumentos, los hechos, y luego trata de encontrar compromisos, de tender puentes entre diferentes personas y diferentes puntos de vista. Eso es lo más valioso para Alemania y Europa”, valoró.

El bávaro subrayó también que la Unión Europea “demostró la solidaridad en la crisis del coronavirus” bajo la batuta de Merkel. “Juntos hemos dado pasos audaces para la recuperación económica de Europa tras la crisis y hemos demostrado que solo podemos hacerlo juntos”, recalca.

IRATXE GARCÍA (ALIANZA DE LOS SOCIALISTAS Y DEMÓCRATAS)

La líder de los socialdemócratas en la Eurocámara, la española Iratxe García, recordó también un panorama que ha ido evolucionando según Merkel acumulaba experiencia en el Gobierno, de "luces y sombras".

“Durante la crisis financiera del 2008 fue una de las defensoras de la austeridad a ultranza, lo que perjudicó a las clases más vulnerables, que no habían tenido ninguna responsabilidad en la burbuja especulativa que finalmente tuvieron que pagar”, lamentó.

Sin embargo, García alabó su “liderazgo claro para dar una respuesta solidaria a la crisis de los refugiados” hace ahora un lustro y que supiera reaccionar al desastre socioeconómico de la pandemia, aceptando mutualizar deuda para construir el fondo de recuperación, “un salto adelante en la construcción europea”.

MARCO ZANNI (IDENTIDAD Y DEMOCRACIA)

El ultraderechista de Identidad y Democracia Marco Zanni consideró a Merkel “la figura política más importante de la escena europea durante los últimos 15 o 20 años, nos guste o no”- con decisiones que han resultado claves durante las crisis migratoria, financieras y sanitaria- y piensa que Alemania y Europa se enfrentan “a una transición que no será fácil”.

“Sin duda, Angela Merkel dejará un vacío de liderazgo, independientemente del juicio sobre su labor. No hay "herederos" en el horizonte. Desde el punto de vista de la actividad europea, numerosas reformas y reflexiones están ya paralizadas, tanto por el desvanecimiento de un largo liderazgo que está llegando a su fin como porque muchos están a la espera de conocer la dirección que tomará el país más importante e influyente de la Unión", reflexionó Zanni.

SKA KELLER (LOS VERDES)

Más crítica se mostró una de las líderes de los Verdes en la Eurocámara, la también alemana Ska Keller, quien, aunque reconoció que Europa ha jugado en ocasiones “un papel central en sus políticas” (como con el fondo de recuperación), su Gobierno ha estado a menudo en “el bando del bloqueo”.

“En el capítulo medioambiental, el Gobierno alemán bajo el liderazgo de Merkel ha bloqueado reglas más estrictas, por ejemplo para la industria automovilística. En la crisis financiera griega, el Gobierno alemán dañó seriamente la solidaridad europea. Es el momento para un nuevo comienzo en la política alemana que coloque a Europa en el centro de su visión y de su compromiso”, explicó Keller.

MARTIN SCHIRDEWAN (LA IZQUIERDA)

Schirdewan, otro de los germanos al frente de un grupo parlamentario europeo, destacó lo que a su juicio es un legado mayoritariamente negativo de la canciller alemana saliente, especialmente las políticas de austeridad que defendió Merkel en la primera crisis financiera de “traumática para la UE”.

“La otra cara de este mandato de dieciséis años es una política de estancamiento, un aferramiento a un "statu quo" que no es deseable para la mayoría de la población ni para el clima. La desigualdad social va en aumento, la crisis climática está a las puertas”, criticó Schirdewan, que confió en que su formación alemana, Die Linke, entre en un potencial Gobierno de coalición con los socialdemócratas y los Verdes.

Laura Zornoza