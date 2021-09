Argentina pierde contra Australia y sigue sin ganar en el Rugby Championship

Australia se impuso a Argentina este sábado en la quinta jornada del Rugby Championship por 27-8, en Townsville (Australia), después de que Nueva Zelanda se asegurara el título al vencer antes a Sudáfrica por 19-17.

Los Wallabies se colocan segundos en solitario en la clasificación del torneo del Hemisferio Sur, detrás de los All Blacks, mientras que Argentina sigue sin sumar ninguna victoria.

"No hicimos un buen partido, no hicimos suficientes tackles en el primer período", afirmó el capitán de los Pumas, Julián Montoya, autor del único try de su equipo.

"Pero estamos trabajando semana tras semana y esperamos estar mejor la próxima semana", en el duelo final del torneo, de nuevo contra Australia, el sábado que viene.

Australia se destacó rápidamente en el marcador al inicio del partido, liderada por un brillante Samu Kerevi, presente el primer try de los suyos, bien concluido por el fullback Reece Hodge (7-0, minuto 5).

Ante una Argentina que no encontraba su juego, los australianos incrementaron su ventaja, gracias nuevo a Kerevi, que anotó un try tras un balón rasante lanzado por el apertura Quade Cooper (18).

Esos dos tries permitieron a Australia ponerse con una ventaja de 14-0.

Un penal de Emiliano Boffelli para Argentina y otro de Quade Cooper para Australia hicieron que al descanso se llegara con una clara ventaja local de 17-3.

- Reacción argentina -

Al regreso de los vestuarios, los Pumas empezaron a jugar mejor y se metieron en el partido gracias a try del capitán Julián Montoya (43).

Dominadora al inicio del segundo acto, Argentina pagó su falta de disciplina, sancionada con dos penales concedidos y una tarjeta amarilla por juego peligroso del tercera línea de los Pumas, Marcos Kremer (56).

Les hombres de Mario Ledesma pueden también lamentar los puntos dejados en el camino, debido a la falta de precisión con el pie de Emiliano Boffelli, con dos penales errados (4, 53) y una conversión repelida por uno de los postes (45).

Aprovechando un mayor éxito con el pie y la fatiga de sus rivales, los australianos se escaparon al final del partido, con un try de Kellaway (27-8, 70), sin conseguir de todas maneras el punto de bonus ofensivo.

Argentina logró sus puntos con el try de Montoya al inicio del segundo tiempo y el penal de Boffelli en el primero.

Los puntos de Australia llegaron con los tries de Reece Hodge, Samu Kerevi y Andrew Kellaway y las consiguientes conversiones de Quade Cooper (2) y James O'Connor, quienes además lograron un penal cada uno.

"Pienso que empezamos muy bien, pero sabíamos que no nos podíamos confiar y que sería una dura batalla contra los argentinos", afirmó el capitán australiano, Michael Hooper, en su 113 partido con los Wallabies, pero el primero en la ciudad de Townsville.

Australia encadena de esta forma una tercera victoria consecutiva tras los dos triunfos contra Sudáfrica.

Argentina sumó su quinta derrota en cinco partidos, en espera de la sexta y última jornada, de nuevo contra Australia, el 2 de octubre.

fby/psr