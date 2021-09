AMP.- Venezuela.- Aplazan la tercera ronda del diálogo de Venezuela por la ausencia de la delegación de Maduro

25-09-2021 August 13, 2021: EUM20210813POL32.JPG .CIUDAD DE MA?XICO. PoliticsPolA­tica-DiA?logo Venezuela.- 13 de agosto del 2021. Aspectos de la inauguraciAln del Proceso de negociaciAln y diA?logo, y firma de memorando de entendimiento de Venezuela, encabezado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Foto: Agencia EL UNIVERSALJuan BoitesEELG POLITICA Europa Press/Contacto/El Universal



El inicio de la tercera ronda de negociaciones del diálogo venezolano que se lleva a cabo en Ciudad de México ha quedado aplazado después de que la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro no se haya presentado a la cita prevista para este viernes.



Mientras los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela ya se encuentran este viernes en Ciudad de México para el encuentro, los representantes del Gobierno no llegarán hasta el sábado, según han informado desde el departamento de prensa del jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, informa la cadena venezolana VPI.



"Estaremos mañana en México", ha destacado Rodríguez en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik. Horas antes, el propio Rodríguez había cargado duramente contra el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story.



Así, afirmó que Story había "insultado a la mesa de diálogo en México" y a los delegados de la delegación opositora, "a quienes parece darles órdenes". "El Gobierno bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje. Que vaya a naricear a Supermán", zanjó a través de su cuenta en la red social Twitter.



Las palabras de Story, quien dijo que "un acuerdo negociado" es la única vía para la reducción de las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela, fueron igualmente criticadas por la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez.



"Es vergonzoso como James Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre qué hacer en la Mesa de Diálogo", manifestó. "Él representa un proyecto fracasado, que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras ¡Así será por siempre! ¡Amén!", remachó.



Si bien se espera que la ronda de negociaciones prevista se retome el sábado, la no asistencia de la comitiva del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha generado preocupación, ya que se produce después de que la primera ministra de Noruega, país que auspicia el diálogo, Erna Solberg, haya expresando en el marco de la Asamblea General de la ONU su preocupación "por graves violaciones de Derechos Humanos" en el país caribeño, recoge el medio venezolano 'El Nacional'.



"Ante la ausencia de la delegación del régimen el día de hoy, la delegación de la Plataforma Unitaria reitera su compromiso de avanzar en este proceso, siempre en el marco de las normas previamente acordadas en el 'Memorandum de Entendimiento' --firmando antes del inicio del diálogo--", ha manifestado la delegación opositora en un comunicado difundido por el líder de la misma, Gerardo Blyde, a través de su perfil de Twitter.



En el mismo, el bloque opositor ha incidido en que se encuentra en México con el objetivo de "avanzar" sobre la constitución de la Mesa de Atención Social para "promover programas de nutrición infantil, transplantes y vacunación" en el país, entre otros asuntos "igualmente importantes".



También, ha señalado que en la tercera ronda de negociaciones se abrirá la discusión sobre la "construcción del sistema de justicia", ya que este está "secuestrado" en el país, donde "se persigue y encarcela a la disidencia y promueve la impunidad".



"A eso vinimos, de cara al país y por su mandato", ha reiterado la Plataforma Unitaria, insistiendo en su "compromiso" con el diálogo a pesar de la ausencia este viernes de la delegación de Maduro.



La nueva ronda se centraría, en principio, en los mecanismos para auxiliar la economía nacional, como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en la institucionalidad y la reforma del sistema judicial, según el comunicado emitido tras la segunda ronda de negociaciones.



El nuevo diálogo cuenta con la mediación de Noruega y con el apoyo de México como territorio neutral para las negociaciones. En la mente de todos están las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre, en las que por primera vez en tres años se ha ofrecido a participar la Plataforma Unitaria, que recupera de nuevo la bandera común de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con la que la oposición consiguió sus últimos éxitos electorales.