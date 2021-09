Alonso: "Me hace ilusión salir bastante por delante de mi compañero"

EFE/EPA/Yuri Kochetkov

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), que partirá desde la sexta plaza en el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno, dijo que le hace "bastante ilusión" salir por delante de su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, que fue décimo.

Alonso, tercer mejor tiempo en la Q2, se vio relegado hasta la sexta plaza cuando las condiciones de la pista mejoraron y los pilotos pudieron utilizar los neumáticos lisos.

"Ha sido interesante. En condiciones normales no creo que fuéramos sextos, así que hemos sacado un poco de ventaja", explicó en los micrófonos de Dazn.

El bicampeón resaltó las dificultades de un día en el que la lluvia provocó la suspensión de los terceros entrenamientos libres y los pilotos accedieron a la clasificación sin haber rodado en mojado.

"En siete años en este circuito no habíamos dado una vuelta en mojado y sales en la Q1. Es siempre complicado cuando no tienes unos entrenamientos libres y vas directo a clasificación en una pista en que no rodamos en lluvia", comentó.

Consideró que podría haber sido cuarto si no hubiese perdido medio segundo por entrar en una zona con acumulación de agua, pero precisó que ese mejor tiempo "igual no hubiera cambiado nada" por cuanto saldría con Hamilton detrás.

"Salgo bastante por delante de mi compañero, que me hace ilusión", admitió Alonso, quien consideró que "adelantar" en Sochi será "difícil" y advirtió de que tendrá que fijarse en el retrovisor.

"Tenemos a Bottas detrás, que en Monza, saliendo último acabó en el podio, así que contando con él, y Verstappen, octavo. Y Gasly fue duodécimo y ha ido muy rápido. Vamos a tener que tener un ojo atrás y defender, pero mejor salir adelante y defender que más atrás", aseguró.