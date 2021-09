78-69. El Barça cumple pero no convence ante un combativo Breogán

El ala-pívot hispano-montenegrino del FC Barcelona, Nikola Mirotic (c), trata de zafarse ante el ala-pívot serbio Marko Lukovic (i) y el alero bosnio Dzanan Musa (d), del Rio Breogán, durante el partido de la tercera jornada de la Liga Endesa disputado este sábado en el Palau Blaugrana de Barcelona. EFE/ Quique García

Barcelona, 25 sep (EFE).- El Barça sumó su tercer triunfo en otros tantos encuentros de Liga ACB al vencer por 78-69 a un combativo Breogán, que también llegaba invicto a la cita, pero su juego ni mucho menos convenció al no encontrar en ningún momento la regularidad que se le demanda a un equipo que, un año más, se ha construido para aspirar a todo (78-69).

Nikola Mirotic, que el miércoles ante el Gran Canaria estableció su mejor marca reboteadora en la ACB con 16 y esta vez se quedó con 7, fue el mejor jugador azulgrana, el gran artífice de la victoria, con 22 puntos y 32 de valoración.

El equipo de Sarunas Jasikevicius empezó el encuentro dando un golpe sobre la mesa con un 9-2 (min. 3) erigido por los cinco puntos de Nigel Hayes y consiguió incrementar la distancia hasta el 17-9 (min. 6) gracias a que Mirotic ya se sumó al tirón inicial.

El Breogán, con la moral alta tras lograr dos triunfos en las dos primeras jornadas tras su regreso a la ACB, no consiguió reducir la distancia antes del final del primer cuarto, en el que debutó como azulgrana en el Palau Blaugrana el turco Sertan Sanli, y ésta se mantuvo en los ocho puntos del 23-15 (min. 10).

Marko Lukovic, entonces con 7 puntos y que acabó con 12, fue quien tiró del carro mediante la aportación anotadora para que el Barça no se distanciara demasiado a las primeras de cambio a la espera de que Dzanan Musa y Trae Bell-Haynes despertaran y empezaran a acercarse a sus registros de los dos primeros partidos, con 16 y 14 puntos de media (en el Palau Blaugrana se quedaron con 14 y 11, respectivamente).

Por su parte, Kyle Kuric puso con un triple una nueva máxima ventaja (29-17, min. 12). Fue la antesala de un parcial de 0-8 del Breogán que devolvió provisionalmente la igualdad (29-25, min. 15) al encuentro antes de que Kuric la rompiera otra vez desde la línea de tres puntos. Pero los gallegos siguieron en dinámica ascendente y poco después aún redujeron un poco más la distancia, hasta el 32-29 (min. 16).

De hecho, Tyler Kalinoski tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero su intento de triple salió repelido por el aro.

Durante el primer tiempo, el Barça se pareció más al del irregular debut en Liga ante el UCAM Murcia que al que se paseó en la cancha del Gran Canaria. De todas maneras, y a pesar de perder el segundo cuarto por 19-21, logró irse al descanso con un aceptable 42-36.

Nada cambió en el primer tramo de la segunda parte y un Breogán combativo situó el 51-45 (min. 25) con una bandeja de Jordan Sakho. El equipo de Paco Olmos aún se acercó más en el atardecer de un tercer cuarto muy igualado cuando Musa puso el 58-53 (min. 29) y una agónica jugada individual de Bell-Haynes mantuvo la distancia antes de afrontar el último cuarto con un incierto 60-55.

Así, el Breogán también se llevó el parcial del tercer cuarto, esta vez por 18-19, y dejó todo abierto para los 10 minutos finales. Sobre todo cuando una canasta de Musa le situó a tan solo un punto de los azulgranas (60-59, min. 32). Pero el tiempo avanzó y los gallegos desaprovecharon una y otra vez las oportunidades que tuvieron para liderar el marcador por primera vez.

En cambio, Cory Higgins no falló desde la línea de tres puntos (67-61, min. 36) y esa acción empezó a colorear la victoria de azulgrana, que se certificó con una bandeja de Hayes que puso el 71-63 a 1 minuto y 32 segundos del final. Ya no hubo tiempo para la reacción del Breogán y el definitivo 78-69 provocó que los de Olmos cayeran por primera vez este curso.

- Ficha técnica:

78- Barça (23+19+18+18): Davies (4), Hayes (14), Higgins (15), Mirotic (22), Calathes (5) -cinco inicial-; Laprovittola (3), Martínez (-), Oriola (3), Smits (-), Sanli (2), Kuric (8), Jokubaitis (2).

69- Breogán (15+21+19+14): Bell-Haynes (11), Musa (14), Lukovic (12), Mahalbasic (10), Sergio Quintela (4) -cinco inicial; Sakho (4), Kalinoski (6), Kacinas (2), Erik Quintela (2), Cruz (4), Larsen (-).

Árbitros: Óscar Perea, Sergio Manuel y Héctor Baez.

Incidencias: partido de la jornada 3 de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 2.517 espectadores en un aforo reducido a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.