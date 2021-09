1-0. Batacazo del Atlético ante el Alavés

El defensa del Alavés Víctor Laguardia (c) celebra el gol marcado ante el Atlético de Madrid durante el partido de la séptima jornada de liga de Primera División disputado este sábado en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria, 25 sep (EFE).- El Atlético de Madrid sufrió un severo batacazo en su visita a Vitoria ante el Deportivo Alavés (1-0) en un duelo en el que fue incapaz de recuperarse del gol que encajó en el minuto 4, firmado por Víctor Laguardia y que dio el primer triunfo liguero al equipo vasco esta temporada.

A pesar del asedio final a la portería de Fernando Pacheco, los de Diego Pablo Simeone, que sufrieron su primera derrota en esta liga, no lograron superar a la defensa del equipo albiazul. No tuvieron acierto ni chispa y Luis Suárez y Antoine Griezmann estuvieron 'desaparecidos'.

El Alavés arrancó sin complejos y a los cuatro minutos se adelantó en el marcador con un testarazo picado de Víctor Laguardia a la salida de un saque de esquina que remató solo en el segundo palo para batir a Jan Oblak y adelantar a su equipo por primera vez esta temporada.

El primer gol en juego tras seis partidos del equipo albiazul hizo reaccionar a los colchoneros, que se hicieron con el balón para intentar romper los muros construidos por los de Javi Calleja, que, como Diego Pablo Simeone, apostó por salir con una defensa de tres centrales.

Los rojiblancos no lograban enganchar con la línea más adelantada y no pudieron evitar que varios balones se perdieran por la línea de fondo de la portería de un Alavés que se mantuvo en su sitio para controlar las subidas de Kieran Trippier y Yannick Carrasco.

Los locales lo intentaban a balón parado y el monólogo del Atlético no cambiaba el guión. El Alavés defendía en bloque en su campo, mientras que el conjunto madrileño conseguía, como mucho, lanzar algún saque de esquina.

El primer aviso serio lo dio Marcos Llorente en el minuto 26. Se encontró con un rechace fuera del área y buscó sorprender a Fernando Pacheco, pero su tiro salió desviado.

Los gestos de desesperación hacia sus compañeros del uruguayo Luis Suárez en algunos momentos del duelo dejaban patente la incomodidad de un Atlético que no encontraba la fluidez necesaria en los metros finales.

El arranque de la segunda mitad no cambió en exceso el partido. Los colchoneros buscaron el gol con más ahínco, pero, de nuevo, Víctor Laguardia volvió a aparecer en el momento más oportuno para los suyos y evitó bajo la portería el empate tras una falta lanzada por Rodrigo De Paul.

El Alavés intentó aprovechar sus ocasiones y Mamadou Loum perdonó el 2-0 en una clara ocasión dentro del área. El centrocampista senegalés se plantó dentro del área tras un forcejeo con la defensa y con todo a su favor no logró dirigir con acierto su disparo, que su fue por encima de la meta de Jan Oblak.

Fue el momento en el que Diego Pablo Simeone reaccionó con cuatro cambios en dos minutos que variaron el dibujo de los rojiblancos y dieron otro aire al equipo, que comenzó a pisar área en cada ataque.

El trabajo de Ángel Correa entre líneas descolocó a la defensa local, que se vio obligada a achicar balones ante el empuje de los visitantes, que dieron un paso al frente.

El Alavés estuvo atento a su momento y con su rival descosido dejó pasar la ocasión de cerrar el partido. Una buena y peleada jugada personal de Luis Rioja en el minuto 81 acabó con un pase atrás para que empujara el balón Tomás Pina, pero éste lo envió alto.

El Atlético de Madrid tuvo la última ocasión en un saque de falta al que subió a rematar Jan Oblak, pero la defensa local volvió a repeler el balón y el Alavés logró su primera victoria en esta liga.

- Ficha técnica:

1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Miazga, Laguardia, Rubén Duarte (Tachi, min.79); Toni Moya (Pina, min.79), Loum, Ximo Navarro, Rioja (Saúl, min.87); Sylla (Joselu, min.61) y Miguel de la Fuente (Pellistri, min.61).

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Trippier (Correa, min.60), Savic, Felipe, Hermoso (Herrera, min.61), Carrasco (Lodi, min. 60); Llorente (Vrsaljko, min.74), Kondogbia (Cunha, min.60), De Paul; Griezmann y Luis Suárez.

Gol: 1-0, m.4: Laguardia.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité valenciano). Amonestó a los locales Sylla (min.31) y Loum (min.35), y a los visitantes Savic (min.17), Trippier (min.53) y Kondogbia (min.55).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 9.836 espectadores (aforo limitado al 60 %).