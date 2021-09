Uruguay ganó respeto internacional en la gira de Lacalle Pou, según el canciller

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, en una fotografía de archivo. EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 24 sep (EFE).- El reciente viaje a México y Estados Unidos del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha generado respeto internacional por el país suramericano, según declaró este viernes el canciller, Francisco Bustillo, en su regreso a Montevideo.

"Siempre hemos dicho que, a pesar de la dimensión del Uruguay, su voz es escuchada y respetada. ¡Y vaya si esta vez fue escuchada y respetada!", comentó a la prensa el titular de Relaciones Exteriores.

Lacalle Pou, Bustillo y el resto de la delegación que viajó a México y a Estados Unidos para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas llegaron este viernes a la Base Aérea Nº 1.

Allí fueron recibidos por la presidenta interina, Beatriz Argimón, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para efectuar el traspaso de poder regulado por la Constitución para el traslado del mandatario de turno al extranjero, informó Presidencia.

Bustillo comentó que, además del "respeto" logrado por Lacalle Pou con sus intervenciones en ambos foros, Uruguay acumuló buenas expectativas económicas para el país.

"Esperamos que, en breve, haya desembarco de inversiones en varios rubros en lo que hace a la tradición de Uruguay en materia de servicios, tecnología de la información", dijo el canciller.

El jefe de la diplomacia uruguaya apuntó que, en el lapso de 15 días, viajará a Colombia para ampliar la "buena sintonía" que existe con el Gobierno de Iván Duque, con el que espera "suscribir acuerdos" en esa ocasión.

Acerca del Tratado de Libre Comercio (TLC) que Uruguay espera ratificar próximamente con China, Bustillo resaltó que esto "ha despertado el interés de Estados Unidos" porque, dijo, "en esta nueva reconfiguración del tablero internacional, en esta puja que se ha venido instalando entre China y Estados Unidos, Estados Unidos no quiere quedarse fuera".

Lacalle Pou denunció el pasado miércoles, en su primera intervención ante las Naciones Unidas desde que asumió la Presidencia uruguaya el 1 de marzo de 2020, el "suministro deficitario y no equitativo" de las vacunas contra la covid-19.

Además de reconocer el trabajo de investigadores, médicos o docentes para enfrentar la crisis sanitaria, también se refirió a las diferencias entre los países, fundamentalmente estructurales, de calidad democrática y de libertad.

Días antes, en la cumbre de la Celac, celebrada en México, señaló a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países en los que "no hay democracia plena".

"Debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", afirmó.