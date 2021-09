Un tribunal deportivo de Brasil le resta tres puntos a un equipo por abuso racial de un dirigente

SAO PAULO (Reuters) - Un club brasileño de segunda división perdió tres puntos el viernes y uno de sus dirigentes fue suspendido por 360 ​​días después de que el tribunal deportivo del país lo declaró culpable de abusos racistas contra un jugador rival durante un partido reciente.

La Corte Suprema de Justicia Deportiva también multó al equipo Brusque con 60.000 reales (11.246 dólares) y al funcionario, titular de su Consejo Deliberativo, Julio Antonio Petermann, con 30.000 reales.

Petermann admitió haber insultado al mediocampista de Londrina Celsinho durante su partido del 28 de agosto en la Serie B de Brasil.

Petermann se disculpó en una presentación ante el tribunal.

No había hinchas presentes en el partido, que terminó 0-0, debido a las restricciones de COVID-19 en Brasil. Sin embargo, Celsinho identificó a Petermann en el palco y el incidente fue incluido en el informe del árbitro.

Los casos de racismo han sacudido al fútbol en los últimos años y han recibido una atención considerable. Pero castigar a los clubes con puntos sigue siendo una rareza.

"Este es el primer caso que he visto en el que un funcionario del club cometió un delito racial", escribió Vanderson Macullo, uno de los jueces del tribunal, en la decisión. "Ser dirigente de un club aporta una dimensión institucional al caso y no veo cómo el club no puede ser considerado responsable", añadió.

Antes de la deducción de puntos, Brusque estaba en el puesto 15 en la Serie B de 20 equipos, mientras que Londrina está cinco puntos en el antepenúltimo lugar.

(1 dólar = 5,3349 reales)

(Reporte de Andrew Downie. Editado en español por Rodrigo Charme)