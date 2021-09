UE/India.- India formaliza la compra de 56 aviones Airbus C295 para su Fuerza Aérea

24-09-2021 Avión de Airbus C295 POLITICA EUROPA ESPAÑA ECONOMIA AIRBUS



NUEVA DELHI, 24 (EUROPA PRESS)



India ha formalizado la compra de 56 aviones Airbus C295 para reemplazar parte de la antigua flota de su Fuerza Aérea, según ha informado este viernes el consorcio aeroespacial.



Según los términos del contrato, Airbus entregará los primeros 16 aviones en condiciones de vuelo desde su línea de montaje final de Sevilla (España).



Por su lado, la empresa india Tata Advanced Systems (TASL) fabricará y ensamblará los 40 aviones restantes gracias a la alianza industrial que han firmado ambas compañías.



Los primeros 16 aviones se entregarán a lo largo de cuatro años tras la entrada en vigor del contrato. Todos los C295 de la Fuerza Aérea India (IAF) se entregarán con una configuración de transporte y estarán equipados con un paquete de guerra electrónica nativo.



Se trata del primer programa aeroespacial 'Make in India' del sector privado y contempla el desarrollo de todo el ecosistema industrial: desde la fabricación, el ensamblaje, las pruebas y la cualificación hasta la entrega, así como el mantenimiento durante todo el ciclo de vida del avión.



"Este contrato impulsará el desarrollo del ecosistema aeroespacial de India, generará inversiones y, durante los próximos diez años, permitirá crear 15.000 puestos de trabajo directos altamente cualificados y 10.000 empleos indirectos", ha declarado Michael Schoellhorn, CEO de Airbus Defence and Space.



Asimismo, Schoellhorn ha destacado que con la incorporación de India como nuevo operador del C295, este avión ampliará aún más su presencia, no sólo en su vertiente operativa, sino en su desarrollo industrial y tecnológico.



Por su parte, Sukaran Singh, director ejecutivo de Tata Advanced Systems, ha resaltado que este contrato supone "un hito para el ecosistema indio de fabricación militar". "Por primera vez, una empresa privada india fabricará íntegramente un avión en el país", ha añadido.



Airbus ha subrayado que 'Make in India' es un elemento central de su estrategia en el país. "Gracias al programa C295, Airbus traerá a India un repertorio completo de fabricación y servicio de aviones de primera clase mundial. Para ello, contará con la colaboración de sus socios industriales, como Tata; de las principales entidades del sector público de la defensa, como Bharat Electronics Ltd y Bharat Dynamics Ltd, así como de micro, pequeñas y medianas empresas privadas", ha explicado la compañía.



El C295, que tiene capacidad para operar en pistas de aterrizaje cortas o no preparadas, se utiliza para el transporte táctico de hasta 71 miembros de tropa o 50 paracaidistas. También se emplea en operaciones logísticas en lugares inaccesibles para los aviones actuales más pesados.



Este avión puede lanzar paracaidistas y cargas desde el aire y utilizarse para el traslado de heridos o la evacuación médica, como ha demostrado durante la pandemia. Para ello, puede contar con camillas básicas o con unidades de cuidados intensivos (UCI) móviles con equipos de soporte vital.



La Fuerza Aérea India es el operador del C295 número 35 en todo el mundo. El programa ha alcanzado los 278 aviones, de los que 200 ya están en funcionamiento y han acumulado más de medio millón de horas de vuelo.