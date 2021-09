24-09-2021 Terelu Campos huye de Telecinco para evitar su reencuentro con Edmundo Arrocet. MADRID, 24 (CHANCE) Dejando claro que no quiere ver a Edmundo Arrocet ni en pintura tras las declaraciones que ha hecho el humorista en 'Secret Story' sobre su ruptura con María Teresa Campos, Terelu Campos protagonizaba este jueves una 'espantá' en toda regla después de la expulsión del chileno del reality. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Ha caído una tormenta y me han llamado de tu casa que tienes ropa tendida, que te vayas para recogerla, ¡que se te va a mojar la ropa!", advertía Jorge Javier Vázquez a la colaboradora minutos antes de la llegada de Bigote a las instalaciones de Mediaset. Un mensaje 'en clave' tras el que Terelu, al grito de "madre mía", abandonaba el plató a toda prisa.



Segundos después, pilábamos a la hija de María Teresa Campos, con un llamativo look dorado, huyendo de las instalaciones de Mediaset para evitar un incómodo y tenso reencuentro con Edmundo Arrocet, con el que los últimos días se ha mostrado muy dura por la versión que el chileno ha dado en 'Secret Story' sobre su ruptura con su madre.



Seria y apresurada Terelu ha guardado silencio ante nuestras preguntas, evitando contarnos el por qué de su 'huida'. El momento, ¡en el siguiente vídeo!