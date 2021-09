Sudáfrica.- El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma regresa a su vivienda en Nkandla tras recibir el alta hospitalaria

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Sudáfrica recibió el alta hospitalaria el miércoles tras su último ingreso y se encuentra en su vivienda en la ciudad de Nkandla, según han indicado fuentes citadas por el diario sudafricano 'The Times', después de no comparecer un día antes en un juicio por corrupción citando motivos de salud.



Estas fuentes han indicado que Zuma se encuentra en Nkandla pero "pasará la semana que viene en Johannesburgo". "Estamos contentos de que esté bien y de que las cosas vuelvan de alguna forma a la normalidad, aunque no al cien por cien por ahora".



El expresidente sudafricano fue trasladado en agosto a un hospital desde la prisión en la que cumple condena una de 15 meses por desacato para realizarse pruebas médicas, tras lo que se informó de que sería sometido a una cirugía, sin que hayan trascendido detalles sobre su estado de salud.



Zuma no compareció el martes en una vista en el juicio contra él por presunta corrupción, lo que llevó a los fiscales a reclamar la entrega de su historial médico para estudiar la situación. En respuesta, sus abogados manifestaron que no buscan aplazar el caso por motivos médicos.



El exmandatario hace frente a juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.



Zuma ha convertido en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente y actual presidente, Cyril Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.



El encarcelamiento de Zuma --quien está siendo juzgado en otro caso por corrupción-- derivó en una oleada de protestas en el país que derivó en unos enfrentamientos y disturbios que se saldaron con varios cientos de muertos.