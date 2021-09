Sofía Toro, oro olímpico para la gestión de la Industria del Deporte

La regatista gallega Sofía Toro, en una imagen de archivo.- EFE/Cabalar

A Coruña, 24 sep (EFE).- El 2,5 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de Galicia corresponde a la industria del deporte, que cuenta desde este mes con un refuerzo de oro, la campeona olímpica en Londres 2012 Sofía Toro, nueva gerente del Clúster Gallego de la Industria del Deporte y el Bienestar, una organización de reciente creación que pretende impulsar un sector en auge.

"Voy a estar trabajando para mejorar el deporte gallego y eso me atrae mucho", confiesa Toro en una entrevista con Efe. Además del proyecto, le sedujo la posibilidad de volver a casa después de varios años afincada en Murcia y de una carrera deportiva que desarrolló de puerto a puerto.

Licenciada en ciencias del deporte por la Universidad de A Coruña, completó en la UCAM su formación con un máster en gestión y dirección de entidades deportivas y otro en periodismo deportivo, conocimientos que ahora aplicará a este nuevo cometido que le aparta, al menos provisionalmente, de la navegación de élite.

"Este proyecto es muy interesante, me quita mucho tiempo y no me deja salir al mar, pero la vela es un deporte en el que puedes seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel prácticamente toda la vida", razona Toro, que pone el ejemplo del argentino Santiago Lange, campeón en Río 2016 y olímpico en siete Juegos, entre ellos, los de Tokio 2020, con 59 años.

La deportista coruñesa, que cumplió en agosto 31, se habituó a estudiar en la itinerancia que le marcaba la vela, sin un lugar fijo de residencia. Ahora la ha establecido en la localidad costera de Sada (A Coruña). Aun sin competir y con un nuevo reto laboral, sigue entrenando y va al gimnasio todos los días. "Estoy en forma", presume.

En El Pañol del Real Club Náutico de A Coruña, explica que tiene entre manos un proyecto de dos años con el Clúster de la Industria del Deporte, que aún está en su fase inicial.

El sector maneja cifras de vértigo. Mueve un volumen anual de negocio que ronda los 1.600 millones y que genera alrededor de 12.000 puestos de trabajo, según datos aportados por la Xunta de Galicia.

Uno de los objetivos que se marca es "que se empiece a ver la Industria del Deporte como una gran industria de Galicia, que lo es". Navega a velocidad de crucero, ahora con un Clúster que surgió a raíz de la crisis económica que supuso la pandemia, apunta la regatista que campeonó en la clase Elliot 6m hace casi un decenio.

Toro reconoce que "la estructura profesional" de la entidad de la que asumió la gerencia aún es "muy pequeña", así que, por ahora, le toca encargarse "casi de todo" con el apoyo de la junta directiva y con la contratación de empresas que "ayudan en distintos ámbitos, como el laboral".

Trabajan "mano a mano con la administración pública, con la Xunta de Galicia", con un plan que quiere unir a toda la industria del sector con la creación de grupos de trabajo subsectoriales que ayuden a defender e impulsar cada parcela.

El Clúster engloba las industrias específicas del deporte sobre turismo, equipamiento, textil, alimentación, arquitectura e ingeniería, sofware, gestión de instalaciones, náutica, eventos deportivos, mantenimiento y ahorro energético, principalmente.

"Tenemos casi sesenta asociados, la mayoría de gestión de instalaciones deportivas", apunta la regatista, quien reconoce que, curiosamente, de la potente industria náutica de Galicia aún no se ha asociado ninguna empresa.

El deporte es uno de los motores de la Comunidad Autónoma en materia económica y, además, aportó siete de las diecisiete medallas de la delegación española en Tokio.

"En Galicia, hay unas condiciones excepcionales para determinados deportes como piragüismo o vela y de ahí que salgan grandes deportistas, también con el apoyo y patrocinios que hay. Porque, por mucho que tengas un entorno muy bueno, si no llegan ayudas a los deportistas para que puedan dedicarse a entrenar, muchos se quedan por el camino", advierte la nueva gestora del Clúster.

Carlos Alberto Fernández