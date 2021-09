Romário, en contra de la continuidad de Tite como seleccionador de Brasil

El exdelantero brasileño Romário de Souza, en una fotografía de archivo. EFE/Srdjan Suki

Sao Paulo, 23 sep (EFE).- El exdelantero brasileño Romário de Souza, campeón mundial en Estados Unidos 1994, afirmó que ya no es partidario de la continuidad de Tite y auguró que, con él como seleccionador, la Canarinha será "atropellada" en Catar 2022.

"Estamos cerca de una Copa (del Mundo), no sé si da tiempo exactamente para un cambio de entrenador, pero ya no estoy a favor de Tite como técnico de la selección brasileña", afirmó el exfutbolista del Barcelona y del Valencia, en una entrevista al portal 'ge' divulgada este jueves.

El hoy senador brasileño se mostró así favorable a un cambio en el banquillo de la pentacampeona del mundo a tenor de los "resultados negativos" del equipo cuando se enfrenta selecciones "iguales, un poco mejores o mucho mejores".

"La selección ha presentado un fútbol muy malo. Técnicamente hablando, pésimo. Y tácticamente, ya ni hablemos", criticó.

Romário indicó que siempre tendrá la esperanza de que Brasil se proclame campeón el próximo año en Catar, si certifica su clasificación, la cual tiene encauzada, pero al mismo tiempo reconoció que "será difícil con el equipo" actual.

"Con esa forma de jugar, Brasil va a ser atropellada. Ojalá me equivoque", sentenció el exfutbolista de 55 años.

"A mi entender, un cambio de entrenador ahora, ya que no hay más tiempo, por lo menos disminuiría un poco el perjuicio. De nada sirve resolver el tema el año que viene, porque ahí realmente está muy cerca", sugirió.

Preguntado sobre un posible sustituto, Romário citó al actual entrenador del Flamengo, Renato Gaúcho, quien, según él, es el técnico brasileño "que más resultados positivos ha demostrado".

"Creo que es el más competente. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el inicio de su carrera y era un Renato diferente al de hoy. Hoy es mucho más osado, definitivamente entendió como es el fútbol moderno. Renato, en mi opinión, tiene la confianza del grupo donde entrena", explicó.

La Brasil de Tite es actualmente líder de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, con ochos victorias en ocho partidos disputados y seis puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Argentina.

El técnico fue campeón de la Copa América de 2019, pero hay dos borrones en su historial con la selección: la eliminación en cuartos de final frente a Bélgica en el Mundial de Rusia 2018 y la dolorosa derrota en la final de la Copa América de 2021 ante Argentina, en el Maracaná de Río de Janeiro.