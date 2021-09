Raventós: "Si llegamos a un final abierto puede pasar cualquier cosa"

GRAF2168. FUENLABRADA (MADRID), 20/05/2021.- Salvado a tres jornadas del final Josep María Raventós, en una imagen de archivo. EFE/Juanjo Martín

Madrid, 24 sep (EFE).- Llegar "a un final abierto" en el que "pueda pasar cualquier cosa" es el objetivo del Urbas Fuenlabrada en su visita de este viernes al Baskonia (21.30 horas), considera su entrenador, Josep María Raventós, tras la decepción de no haber culminado la remontada ante el Gran Canaria en la primera jornada.

El conjunto del sur de la Comunidad de Madrid se repuso de una mala primera parte en la que perdía 25-43 al descanso para forzar la prórroga (78-78), aunque en el tiempo extraordinario sucumbió contra el equipo amarillo (87-92)

"Una vez que haces ese esfuerzo y te pones por arriba en el marcador que al final te ganen sienta mal. Pero a estas alturas de la semana el equipo está recuperado anímicamente y vamos a tratar de llegar al final del partido compitiendo. Si llegamos a un final abierto puede pasar cualquier cosa", señaló Raventós.

En el Fernando Buesa Arena espera "un equipo de gran nivel" en el que no solo destacan sus figuras. "Tiene muy buen juego de equipo y buena defensa con lo cual será muy difícil, pero nosotros vamos a intentarlo", añadió Raventós.

Tras el duelo en Vitoria, el Fuenlabrada recibirá al Morabanc Andorra en el Fernando Martín el domingo (17.00 horas).

"Vamos de uno en uno. Para el partido en Vitoria hemos tenido tres o cuatro días para entrenar y para el segundo no vamos a tener casi ningún día con lo que trabajaremos mucho sobre el vídeo. Dos partidos distintos, no hemos pensado para nada en el del domingo", aseguró el entrenador del Fuenlabrada.