Previa del partido: AS Saint Etienne - OGC Niza

Niza visita este sábado al Estadio Geoffroy Guichard para medirse con Saint Etienne en su octavo asalto de la Ligue 1, el cual dará comienzo a las 17:00.

AS Saint Etienne encara con ganas de recuperar puntos en el encuentro correspondiente a la octava jornada tras sufrir una derrota contra AS Mónaco en el partido anterior por un resultado de 3-1. Desde el comienzo de la temporada, los locales no han vencido en ninguno de los siete partidos jugados hasta la fecha con una cifra de siete tantos a favor y 14 en contra.

En el lado de los visitantes, OGC Niza no pudo ganar a Lorient en su último partido (1-0), de modo que buscará una victoria frente a AS Saint Etienne para enderezar el rumbo en el campeonato. Hasta la fecha, de los seis partidos que ha disputado el equipo en la Ligue 1, ha vencido en tres de ellos con un balance de 12 goles marcados frente a tres encajados.

En referencia al rendimiento como local, AS Saint Etienne ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado dos veces en tres partidos jugados hasta ahora, de modo que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En las salidas, OGC Niza ha vencido dos veces en sus tres partidos disputados, por lo que se trata de un rival de buen rendimiento como forastero.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en el feudo de AS Saint Etienne y los resultados son de nueve derrotas y cuatro empates para los locales. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en enero de 2021 y acabó con un resultado de 0-1 para Saint Etienne.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de siete puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimonoveno lugar con tres puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes cuentan con 10 puntos y ocupan la séptima posición en el torneo.