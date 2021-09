Portaltic.-La venta de electrodomésticos sale reforzada de la pandemia en España con crecimientos por encima del 5%

24-09-2021 Frigorífico americano InstaView Door in Door POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LG



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



La venta de electrodomésticos sale reforzada de la pandemia en España con crecimientos que se situarán previsiblemente por encima del 5 por ciento en este 2021, gracias a que "el hogar se ha convertido en el centro neurálgico de la vida de los españoles", según explican los expertos de LG, que celebran también el incremento de la venta 'online', que pasa a representar un 16 por ciento del total (frente al 12% prepandemia), una tendencia que creen que se mantendrá.



Tras un primer semestre de 2020 marcado por el confinamiento, la venta de productos de gama blanca se disparó en la segunda mitad del año. "El segundo semestre de 2020 fue especialmente bueno y esa tendencia se ha mantenido a principios de 2021", señala Raquel Gutiérrez, responsable de Marketing de HA LG Electronics España. El año pasado este sector cerró con un crecimiento del 5 por ciento y la directiva de LG prevé unos resultados aún mejores este 2021, aunque sin llegar al doble dígito. Las cifras de la compañía coreana van en consonancia con las del mercado.



"El hogar ha sido el centro neurálgico de nuestras vidas en estos dos últimos años y eso está reforzando la gama blanca. La gente dedica más tiempo a la cocina, utiliza más alimentos frescos, pone más lavavajillas y todo eso ha hecho que cambien algunos hábitos de consumo", añade Gutiérrez. Una tendencia ha sido el uso de electrodomésticos más grandes o de mayor capacidad, así como el incremento del precio medio de los productos que se adquieren.



Otro elemento a tener en cuenta es el incremento de la compra de productos con un menor consumo energético, sobre todo en estos últimos meses, en los que el recibo de la luz se ha disparado. Por ello, desde LG ven fundamental continuar en este proceso de "concienciación" del usuario final, para que valore el componente medioambiental y, además, "el ahorro que supone para su bolsillo".



EL FRIGORÍFICO INSTAVIEW DOOR IN DOOR DE LG LLEGA A ESPAÑA



En un encuentro con los medios, LG también ha aprovechado para anunciar la llegada a España del frigorífico americano InstaView Door in Door, premiado en la última edición del CES. La compañía afianza con este lanzamiento su apuesta por las tecnologías innovadoras y la eficiencia energética en sus electrodomésticos, con un 23 por ciento más de visibilidad interna desde el exterior gracias a su tecnología InstaView.



Esta tecnología de LG permite iluminar la puerta de cristal del frigorífico con un simple toque para poder ver lo que hay en el interior del frigorífico sin abrirla, evitando la pérdida de un 40 por ciento menos de frío. Cada vez que abrimos una puerta, parte del frío en el interior del frigorífico se escapa y acaba siendo necesario que el propio producto haga un esfuerzo extra para conseguir volver a la temperatura óptima, lo que se traduce en un mayor consumo energético.



Este frigorífico también incorpora una luz ultravioleta en el dispensador de agua para una mayor higiene. Mediante el uso de esta tecnología UV Nano de LG se consigue esterilizar y eliminar el 99,99 por ciento de las bacterias que, estando presentes en el aire, hayan podido adherirse en la boquilla del dispensador de agua.



Otra de las novedades es que este frigorífico fabrica hielo esférico exclusivo de LG (Craft Ice). El resultado son esferas de 5 centímetros que tardan hasta 18 minutos más en derretirse que los cubitos de hielo convencionales. A esto se suma la máxima frescura que ofrece el compresor LG Inverter Linear Compressor, que logra mantener evitar fluctuaciones de temperatura de más de 0,5 grados.



Además, gracias a la funcionalidad Door Cooling+, el frigorífico de LG permite enfriar un 32 por ciento más rápido y uniforme mediante una cascada de aire, garantizando la máxima frescura de los alimentos en todos sus rincones. "A diferencia del resto de frigoríficos del mercado que tienen la refrigeración desde la parte trasera y, por tanto, crean una variación de temperatura entre la parte delantera y la trasera, esta tecnología exclusiva de LG crea una cascada de aire adicional en la parte delantera, enfriando todos los rincones de manera uniforme", detalla Enrique Andrés, especialista de Producto en LG Electronics España.



Por último, este frigorífico integra la tecnología ThinQ 3.0, la última plataforma de Inteligencia Artificial de LG, que permite que todos los electrodomésticos del hogar se puedan conectar entre ellos para automatizar al máximo los procesos a la hora de funcionar. LG Instaview Door in Door estará disponible en España a mediados de octubre por 2.699 euros.