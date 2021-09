Portaltic.-Instagram solucionará un error que afecta al sonido de las Historias en iOS

MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Algunos usuarios de Instagram en móviles con sistema operativo iOS han comenzado a experimentar problemas en la reproducción del sonido de las Historias, y la red social ha asegurado que ya trabaja para solucionar el error.



El fallo ha afectado especialmente a usuarios de la última actualización del sistema de iPhone, iOS 15, lanzada este lunes, y hace que los móviles en silencio no reproduzcan el audio de las Historias, como han explicado varios usuarios en Reddit.



Tener el móvil en silencio sólo debería afectar al sonido de las notificaciones y llamadas, pero no a las aplicaciones y el contenido multimedia que reproducen.



Los usuarios han explicado que la única forma de poder escuchar el sonido de las Historias es desactivar el modo silencio, y que la incidencia no afecta al resto de publicaciones de Instagram.



Instagram ha asegurado que es consciente de la existencia de "un problema para escuchar el audio en la Historias" y que "trabaja para solucionar el error lo más rápido posible", como ha afirmado en un comunicado remitido a The Verge.