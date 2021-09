Perú.- Bellido reconoce una "contradicción" en la postura sobre Venezuela y pide "coherencia" a miembros del Gobierno

28-07-2021 Perú.- Investigan al primer ministro y al líder del partido gubernamental de Perú por supuesto blanqueo de dinero. Abre la puerta a la dimisión del viceministro de Exteriores por sus declaraciones sobre Maduro POLITICA TWITTER @PRESIDENCIAPERU



Abre la puerta a la dimisión del viceministro de Exteriores por sus declaraciones sobre Maduro



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha reconocido este jueves una "contradicción" entre el viceministro de Exteriores, Luis Enrique Chávez, y el presidente, Pedro Castillo, sobre el reconocimiento al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha abierto la puerta a una posible dimisión del primero a causa de esta situación.



"Esta comunicación se genera a raíz de algunas declaraciones que colisionan con la política del Gobierno por parte del vicecanciller", ha dicho. Si hay una línea de trabajo de un Gobierno y si hay funcionarios que no sintonizan, creo que en ese o cualquier escenario uno está disponible (para abandonar el cargo)", ha agregado.



Así, Bellido ha hecho hincapié en que las palabras de Chávez sobre el no reconocimiento de Lima al Gobierno de Venezuela suponen "una contradicción" con la postura de Castillo. "Tenemos que ser coherentes con lo que hemos desarrollado en campaña", ha argumentado.



El primer ministro ha apuntado además que los miembros del Gobierno tienen que ser "coherentes" con las posturas de Castillo y ha recordado que el presidente "tiene una obligación de respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los países", según ha recogido la emisora peruana RPP.



"Todos los funcionarios, desde el primer ministro hasta el último, tenemos que bregar en ese camino. Por eso somos parte de este Gobierno. Para sumar, no para restar", ha remachado Bellido, quien el martes incidió en que Lima reconoce la "autoridad legítima" del Ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela.