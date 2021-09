Palou termina tercero en los entrenamientos libres y dice sentirse "cómodo"

El piloto español Álex Palou (Chip Ganassi Racing), en una fotografía de archivo. EFE/AJ Mast

Los Ángeles (EE.UU.), 24 sep (EFE).- El piloto español Álex Palou (Chip Ganassi Racing), que lidera la clasificación general de la Indycar, terminó tercero en la primera sesión de entrenamientos libres del último Gran Premio de la temporada.

Quien dominó los primeros libres del GP de Long Beach fue el estadounidense Colton Herta (Andretti Autosport), vencedor en la última carrera, seguido del francés Simon Pagenaud (Team Penske).

La sesión de entrenamientos libres de este viernes en Long Beach, en Los Ángeles, fue la primera vez que Palou corrió en este trazado, ya que en la temporada pasada no se compitió en el circuito californiano debido a la modificación del calendario por la pandemia del coronavirus.

"Me gustó el circuito, lo importante hoy era empezar a conocerlo y ver cómo funcionaba el coche. Estoy contento", dijo Palou después de terminar los entrenamientos en declaraciones a la televisión Peacock.

Palou aseguró que se sintió "cómodo" durante la sesión, pero que no pudo completar la vuelta que quería para terminar en la primera posición.

Por otro lado, el mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren SP), perseguidor inmediato de Palou, empezó con dudas los entrenamientos libres y terminó en decimosexta posición.

En declaraciones a la misma televisión, O'Ward se mostró frustrado por el funcionamiento de su automóvil y señaló que espera que en las clasificatorias del sábado el bólido tenga un mejor rendimiento.

La primera sesión de entrenamientos en Long Beach fue algo accidentada, con dos banderas rojas.

En una de las primeras vueltas de la sesión, el estadounidense Josef Newgarden, tercer clasificado, hizo un trompo al final de la última recta, el mismo lugar en el que el francosuizo Romain Grosjean tuvo complicaciones unos minutos antes.

Ochenta y cinco vueltas separan a Palou de convertirse en el primer piloto español de la historia en alzarse con el título de campeón de la Indycar, la categoría de carreras monoplazas más importante de Estados Unidos.

La clasificación actual de la Indycar tiene a Palou como líder con 517 puntos; al mexicano O'Ward, segundo con 482 puntos; y al estadounidense Newgarden, tercero con 469 puntos.

Además de suponer un hito para el automovilismo español, Palou también se convertiría en uno de los pilotos más jóvenes de la Indycar en alcanzar el título, si lo consigue este domingo.

El estadounidense Scott Dixon, una leyenda de la Indycar con seis campeonatos en su palmarés, ganó en 2003 a los 23 años, y Sam Hornish se adjudicó el título a los 22 años en 2001. Palou tiene 24.