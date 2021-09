Pakistán pide "reforzar y estabilizar" al Gobierno talibán por el bien de los afganos

Fotografía de archivo en la que se registró al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien abogó ante la 76 Asamblea General de la ONU por "reforzar y estabilizar al Gobierno actual" de los talibanes en Afganistán "por el bien del pueblo afgano". EFE/Chamila Karunarathine

Nueva York, 24 sep (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, abogó este viernes abiertamente ante la Asamblea General de la ONU por "reforzar y estabilizar al Gobierno actual" de los talibanes en Afganistán "por el bien del pueblo afgano".

En un discurso grabado desde Islamabad, Khan argumentó que la alternativa a eso es "dejar de lado a Afganistán", lo que acarreará "una enorme crisis humanitaria con repercusiones muy graves, un Afganistán caótico y desestabilizado que volverá a convertirse en paraíso de terroristas".

Khan expuso sus argumentos para reconocer al Gobierno talibán: dijo que han prometido respetar los derechos humanos, un gobierno inclusivo, dar una amnistía y no permitir el uso de su territorio para el terrorismo; "si la comunidad internacional les alienta e incentiva, todos ganamos, y los 20 años de presencia internacional en ese país no habrán sido en vano".

"En Afganistán se necesita ayuda y asistencia humanitaria inmediata", recordó, y citó que actualmente la mitad de la población afgana ya se encuentra en situación vulnerable, según cifras de la ONU.

Hasta ahora, la comunidad internacional, con la UE y EE.UU. a la cabeza, está optando por no reconocer al Gobierno afgano, pero sí abrir con ellos algún tipo de contacto para encaminar al menos la ayuda humanitaria y permitir la salida de los afganos que hayan colaborado con el régimen depuesto.

Por otro lado, el primer ministro pakistaní se quejó de que su país sea culpado en Occidente por el triunfo de los talibanes, y recordó los bandazos que ha dado Estados Unidos en su política afgana en los últimos 40 años, apoyando primero a los muyahidines como "luchadores por la libertad", para pasar luego a llamarlos terroristas.

Pakistán, por su parte —adujo— no ha hecho sino sufrir las consecuencias de la inestabilidad en Afganistán, con un saldo de miles de muertos, millones de desplazados internos, ataques terroristas y tensiones regionales internas, todo ello producido por las continuas crisis en su vecino del oeste.