O.Próximo.- Abbas da a Israel un año para volver a las fronteras de 1967: "Nuestra paciencia tiene un límite"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha instado al secretario general de la ONU, António Guterres, a convocar una conferencia de paz para hablar de la situación en Oriente Próximo y ha dado a Israel un año de plazo para redefinir las fronteras de los hipotéticos dos Estados, basadas en los repartos previos a la guerra de 1967.



"Nuestra paciencia y la paciencia de nuestro pueblo tiene un límite", ha proclamado este viernes Abbas ante la Asamblea General de la ONU, donde ha vuelto a defender el derecho palestino a la "existencia" y a su propia "identidad", lo que pasa también por "defender" la tierra que considera suya.



Abbas ha apelado a las resoluciones de la ONU y al Derecho Internacional para reivindicar un nuevo escenario y proponer que el Cuarteto de Paz para Oriente Próximo --Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia-- vuelva a tomar las riendas.



Con el fin de lograr avances tangibles, ha estipulado un plazo de un año para resolver las cuestiones pendientes, algo que se antoja complicado habida cuenta del rechazo de Israel, independientemente del Gobierno en el poder, a plantearse la cesión de territorios colonizados para configurar un Estado palestino con Jerusalén este como capital.



"Si no se logra, ¿por qué habría que mantener el reconocimiento de Israel con las fronteras de 1967?", ha preguntado Abbas, quien ha lamentado que históricamente las autoridades israelíes hayan "ignorado" la solución de dos Estados que sí reclama, por ejemplo, ha defendido Naciones Unidas.



El líder palestino ha avanzado también que acudirán a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que examine "la legalidad de la ocupación" y ha reclamado el apoyo de la comunidad internacional a sus alegatos. "El colonisalismo y el apartheid están prohibidos bajo el Derecho Internacional", ha sentenciado.



Para Abbas, Israel no ha cumplido ninguna de sus "obligaciones". En cambio, le ha retado a demostrar que las autoridades palestinas hayan rechazado en algún momento "una iniciativa auténtica y seria para lograr la paz" en la región. Este "régimen colonial", ha añadido, "ha establecido que nuestra tierra desaparecerá, sin importar cuánto tiempo le lleve".



El presidente de la Autoridad Palestina ha echado en falta también que algunos países "se nieguen a reconocer la realidad de que Israel es una potencia ocupante, que practica el apartheid y la limpieza étnica". Sin aludir a ningún gobierno en concreto, ha advertido de que estos respaldos solo alimentan la "arrogancia" israelí y la violación de las resoluciones de la ONU.



ELECCIONES



Abbas también confía en que haya "presión" por parte de la comunidad internacional para que los palestinos puedan votar también en Jerusalén Este. La negativa israelí a permitir que votaran los residentes de esta zona fue el argumento esgrimido por Abbas para aplazar los comicios parlamentarios y presidenciales previstos inicialmente para mayo y julio.



"No hemos cancelado las elecciones, sólo las hemos pospuesto", ha matizado Abbas, que aún confía en lograr las "condiciones necesarias" para formar un nuevo "Gobierno de unidad" con el que superar el actual pulso de poder entre Cisjordania y la Franja de Gaza, territorio este último controlado por Hamás.



Abbas ha defendido como muestra de su compromiso las elecciones locales previstas para diciembre, si bien Hamás ha advertido esta misma semana de que no participará si no se convocan también generales.