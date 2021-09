Opositora venezolana pide conocer el informe de la misión técnica de la UE

Fotografía de archivo en la que se registró a la opositora venezolana, María Corina Machado, en Caracas (Venezuela). Machado reclamó este jueves conocer el informe elaborado por una misión técnica de la Unión Europea (UE) de cara a las elecciones en noviembre próximo. EFE/Rayner Peña

Caracas, 23 sep (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado reclamó este jueves conocer el informe elaborado por una misión técnica de la Unión Europea (UE) que visitó el país caribeño en julio pasado para evaluar si puede desplegar otra comisión para observar las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre.

"Los venezolanos queremos conocer el informe de la misión de exploración que envió la Unión Europea. La UE tiene criterios rigurosos para una misión de observación electoral (MOE). Aquí no se cumplen", escribió Machado en su cuenta de Twitter.

En el mensaje, adjuntó una carta enviada a los partidos políticos del Parlamento Europeo en la que dice observar "con preocupación que, transcurridos dos meses desde la finalización de la visita de dicha misión exploratoria, todavía la Unión Europea no haya dado a conocer información oficial sobre sus resultados".

Además, reclama que la UE no "se haya pronunciado sobre la publicación del informe de la visita".

"En nuestro criterio, y tal como se lo hicimos saber a la delegación, consideramos que en Venezuela no están dadas las condiciones técnicas, políticas ni logísticas para el eventual despliegue de una MOE", explica en la misiva.

Además, consideró que la aplicación de "los estándares del propio manual de la UE, esta misión no sería útil, factible ni recomendable dadas las condiciones actuales en el país".

"La situación de Venezuela hoy es similar o aún peor a la de otras exploraciones donde el despliegue de una MOE ha sido desaconsejado por la propia Unión Europea, por incumplir los criterios técnicos y políticos", concluyó.

A las elecciones del próximo 21 de noviembre acudirá, por primera vez desde 2017, el grueso de la oposición venezolana, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, en las que fue reelegido Nicolás Maduro, y las Parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los diputados en liza.

El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo el pasado 16 de septiembre que el eventual envío de una misión de observación electoral de la UE a Venezuela dependerá del "papel de la oposición".

"Si hay una misión o no va a depender del papel de la oposición" en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre, indicó entonces Borrell en una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) con varios medios de comunicación españoles, entre ellos EFE.