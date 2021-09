Olmos: "No hay otro camino que el de mantener la humildad y la calma"

Paco Olmos, en una imagen de archivo. EFE/Raúl Caro

Lugo, 24 sep (EFE).- Paco Olmos, entrenador del Río Breogán, advirtió de que las dos victorias que han aupado al equipo al liderato de la Liga Endesa en el inicio de la temporada no debe relajarles ni desviarles del camino de la "humildad y la calma" en su regreso a la ACB tras dos años en la LEB Oro.

"Está claro que el arranque es positivo, pero también es cierto que hemos trabajado mucho, porque ya habíamos dicho que somos el equipo que más tiene que trabajar para ser competitivo en ACB. Hemos jugador con un nivel de concentración, energía y con momentos de buen juego y acierto que nos han dado estas dos victorias", explicó.

En declaraciones que facilitó el club gallego, Olmos indicó que ante el Lenovo Tenerife (92-73) y frente al Hereda San Pablo Burgos (62-87), los lucenses han "evitado esos minutos malos" que habían tenido en pretemporada.

"No tenemos otro camino que mantener la humildad, la calma, no caer en la complacencia, saber que si nos hemos puesto el reto de jugar finales, estas cuando acaban ya no sirven y hay que pensar en la siguiente. Espero que estas victorias en ningún momento nos relajen, sino que nos hagan ver por qué estamos consiguiendo buenos resultados", sostuvo.

La siguiente 'final' será este sábado, de nuevo a domicilio, ante el Barcelona, con el cansancio acumulado por la condensación del calendario en estas primeras semanas de competición y el viaje.

"Físicamente el equipo está cansado, tras un partido durísimo, ahora son ocho horas de viaje a Barcelona, pero la ilusión, concentración y tener claro cómo queremos jugar nos tiene que sacar de cualquier vicisitud negativa", manifestó.

A pesar de la entidad del rival al que se enfrentarán este sábado, el técnico afirmó que el objetivo es "competir en el Palau y, si hay una mínima posibilidad, buscarla".

"El Barcelona es un grande de la ACB, el actual campeón, un grande de Europa, finalista de la Euroliga, y pocos puntos débiles se le puede encontrar. Tiene un grupo de excelentes jugadores que repiten entrenador. El punto fuerte es esa rotación que les hace jugar al cien por cien. Eso, unido al talento, les hace una montaña, pero vamos a intentar escalarla", expuso.