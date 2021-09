Obama anuncia el inicio de la construcción de su biblioteca y museo presidencial

El expresidente de EE.UU. Barack Obama, en una fotografía de archivo. EFE/Fazry Ismail

Washington, 24 sep (EFE).- El expresidente estadounidense Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama anunciaron este viernes que el próximo martes comenzará la construcción en la ciudad de Chicago de un proyecto arquitectónico que albergará su futura biblioteca y museo presidencial.

"Michele y yo no podríamos estar más emocionados de comenzar la construcción del Centro Presidencial Obama en la comunidad que amamos", dijo el exgobernante (2009-2017) en un video difundido en la cuenta de Twitter de la Fundación Obama.

Con motivo del comienzo de las obras, que han sufrido retrasos después de revisiones federales y demandas en busca de protecciones para las comunidades aledañas, se han organizado una serie de actividades virtuales que comenzarán el lunes y se extenderán hasta el martes.

El martes habrá una ceremonia de inauguración formal que contará con la participación de los Obama, del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot, entre otros.

El proyecto, que ocupará más de 1,8 hectáreas (220.000 pies cuadrados), se erigirá en el parque Jackson y estará formado por tres edificios: un museo, un foro y una biblioteca, según el diseño de la estructura desvelado en 2017.

El museo, un edificio con un moderno diseño en piedra clara, será el componente más destacado de la obra gestionada por la Fundación Obama, cuyo costo se estima en alrededor de 500 millones de dólares.

"Cuando llegó el momento de planificar el Centro Presidencial Obama, queríamos devolver algo al lugar que nos dio tanto", aseguró la ex primera dama, quien recordó en su mensaje de hoy que creció en Chicago rodeada de una comunidad que la hizo ser quien es hoy.

Barack Obama señaló que fue en esa ciudad donde comenzó su carrera en el servicio público, "tocando puertas" y organizando actividades en los sótanos de las iglesias, y donde contrajo matrimonio con Michelle Obama y empezaron su familia.

El exmandatario confió que este centro se convierta en un "catalizador de oportunidades económicas", un destino de clase mundial en el lado sur de Chicago y una plataforma para que los jóvenes impulsen el cambio.