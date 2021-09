¿Nueva ruptura en la Casa de Alba? ¡Fernando Martínez de Irujo suelta la bomba!

02-06-2021 Fernando Martínez de Irujo SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA DESDE ESPAÑA



MADRID, 24 (CHANCE)



Cuando todos pensábamos que la familia Alba volvía a ser una piña tras la última hospitalización de Cayetano Martínez de Irujo por una obstrucción intestinal que le obligó a ser operado de urgencia, Fernando Martínez de Irujo acaba de desvelar que no es todo de color de rosa y que las rencillas entre los hermanos parece que no están del todo superadas.



Así, después de ver a Eugenia Martínez de Irujo y al Duque de Alba - los más distanciados con el jinete en las últimas épocas - volcados con Cayetano durante su último ingreso hospitalario el pasado mes de mayo, todos dimos por hecho que los desencuentros familiares estaban totalmente olvidados y la relación con el Duque de Arjona volvía a ser la de siempre.



Además, La presencia de su novia, Bárbara Mirján, en la boda de Carlos Fitz-James Stuart - hijo del Duque de Alba - y de Belén Corsini, y en el bautizo de la pequeña Rosario, hija de los Duques de Huéscar, durante la convalecencia de Cayetano tras su hospitalización, era el perfecto indicador de que el distanciamiento del jinete con su familia era cosa del pasado.



Sin embargo, Fernando acaba de desvelar que la familia no ha limado asperezas como pensábamos: "Estamos unidos parcialmente. Siempre unidos del todo nunca de está pero no pasa nada, es cuestión de tiempo", ha señalado el Duque de San Vicente de la Barquera, sin aclarar a quién se refiere con estas declaraciones que ponen de nuevo a los hijos de la recordada Duquesa de Alba en el ojo del huracán mediático.