Newgarden: "Ganar sería sorprendente"

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El estadounidense Josef Newgarden, dos veces campeón del campeonato de IndyCar, llega a la última carrera de la temporada de 2021 a 48 puntos del líder, el español Alex Palou, con 54 por disputar, por lo que reconoció en la víspera del fin de semana que “ganar” su tercer título sería algo “realmente sorprendente”.

“Estaría sorprendido si ganamos, sería el más sorprendente de todos, sinceramente. Todos han sido difíciles de ganar. No estamos en la mejor posición, pero solo estar en la conversación es un éxito porque lo mínimo que queríamos esta temporada es estar aquí en la pelea. Sería sorprendente, sin duda”, dijo en rueda de prensa.

Newgarden se tomó con humor toda la rueda de prensa, demostrando el buen ambiente que reina en la IndyCar.

“Creo que es un campeonato muy respetuoso y esta es la belleza de la IndyCar. Tenemos a los mejores del mundo y competimos cada fin de semana para estar arriba, pero lo hacemos de manera respetuosa. Vamos al límite y los piques forman parte de la competición, pero de forma respetuosa. Vivimos un gran ambiente”, comentó.

“Estoy contento de contestar dos preguntas aquí porque pensé que no iba a contestar ninguna (ríe). Ellos son los que de verdad están luchando por el campeonato aquí. Es divertido competir contra ellos dos, viendo lo que están haciendo Pato por México y Álex por España; de eso se trata este campeonato, de competir entre los mejores del mundo. Estoy encantado de competir con ellos, pero es una pena no estar en una mejor posición”, declaró.

Newgarden comparte motor, Chevrolet, con el mexicano Pato O’Ward, segundo con 35 puntos de desventaja, pero descartó poder ayudarle en su lucha.

“Nosotros no estamos en la posición en la que podamos ayudar a Pato. Me gustaría que un Chevrolet ganase este campeonato, pero no estamos en ese lugar; para ser honesto no sé ni cómo puedo ayudarle a ganar el campeonato”, aseguró.