Monedas caen en medio de catalizadores internacionales: Andes FX

Las monedas andinas retrocedían en medio de una amplia percepción negativa en los mercados internacionales, con una caída de los índices bursátiles y un fortalecimiento del dólar.

El peso chileno caía 0,2%, aún confinado dentro del rango de 770-796 por dólar, que ha estado guiando la mayor parte de la actividad del mercado desde principios de agosto.

El Gobierno de Chile envió una señal de austeridad al presentar al Congreso un presupuesto para 2022 con un 22% menos de gasto que el observado este año. Hasta ahora, la medida ha provocado una moderada reacción del mercado debido a que los inversionistas ya esperaban menores gastos ante la disminución de los problemas provocados por la pandemia.

La curva de Cámara de Chile extendía su alza en función de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que han estado bajo presión desde el jueves. La curva IBR en Colombia enfrentará un movimiento similar tan pronto como aumente la liquidez.

El peso colombiano descendía 0,2% debido a que los operadores siguen preocupados por los problemas vinculados a la promotora inmobiliaria china Evergrande y, más recientemente, debido a la dura medida de China contra las criptomonedas. El peso se mantiene en una clara tendencia a la depreciación. Pese a que traspasó el canal que ha estado guiando el movimiento a la baja desde principios de año, la moneda no logró desarrollar ningún impulso alcista.

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el jueves que los inversionistas no deberían temer que Colombia elija a un radical en las elecciones presidenciales del próximo año. Los operadores han aludido a las próximas elecciones como una de las razones del bajo rendimiento del peso colombiano durante este año, a pesar de la recuperación de los precios del petróleo y las sólidas perspectivas de crecimiento. Las preocupaciones del mercado son fáciles de justificar, ya que el senador Gustavo Petro, un exguerrillero de izquierda, lidera las encuestas.

