Masivo desalojo policial de inmigrantes en una plaza del norte de Chile

La policía chilena desalojó este viernes a cientos de migrantes indocumentados que desde hace un año acampan en una plaza de Iquique, en el norte del país, donde se produjeron algunos enfrentamientos, reflejo de una crisis visible en los espacios públicos de la ciudad.

Al menos un herido y cinco detenidos dejó este operativo en la plaza Brasil, ubicada a pocas cuadras de balnearios sobre el mar Pacífico.

Desde hace un año miles de inmigrantes sin papeles, en su gran mayoría familias venezolanas con niños, viven en la calle haciendo pequeños trabajos, pidiendo ayuda, cocinando con hornillas a gas o comiendo de donaciones de diversas organizaciones.

La tensión aumentó este viernes, cuando los carabineros empezaron a desalojar las carpas y algunos migrantes respondieron con agresiones y botellazos, mientras algunos vecinos llegaron al lugar a respaldar y otros a criticar la acción policial.

"Esto no aguanta más. Yo me tuve que mudar de mi casa y ha sido imposible alquilarla, nuestra plaza se la tomaron y ahí comen, van al baño, no se puede vivir así", comentaba Mariela C, una chilena vecina de este barrio histórico.

"Las autoridades no dan ninguna solución ni a ellos ni a nosotros", lamentó.

Esta área de Iquique se ha visto trastocada por el arribo de migrantes que desde mediados de 2020 cruzan a pie por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia, en el altiplano, a unos 300 km de la ciudad portuaria chilena.

Casi un centenar de efectivos, fuerzas especiales de carabineros y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) participaron del operativo en la plaza.

Varios forcejeos y escaramuzas se registraron entre los agentes y migrantes que se negaban a desalojar el lugar.

Hasta el momento ninguna autoridad respondió a llamados de la AFP para conocer el sitio donde serán trasladadas las personas desalojadas.

"Si nos sacan de aquí con los carabineros, yo esperaría que nos digan para dónde podemos ir", lamentaba Joselyn, una venezolana de 30 años.

"Esta plaza no se ve bien porque es un espacio público, pero muchas personas hemos buscado arriendos y los dueños de los arriendos nos dicen que no, nada más por ser migrantes", señaló.

Este operativo ocurre un día antes de una marcha convocada en la ciudad contra la inmigración sin papeles.

- Sin plan B -

Luis, otro migrante venezolano, de 24 años, lamentaba que el operativo fuera de esa manera y sin alternativas: "No nos dan ni un papel, nos están echando como si fuéramos animales, ni a los animales se trata así".

Aldo, un vecino del barrio que rodea la Plaza Brasil, dijo a la AFP: "Nosotros no estamos yendo en contra de los inmigrantes, estamos en contra de la delincuencia".

"El inmigrante tiene derecho igual que usted y yo a tener un baño, a tener una ducha, entonces ayudémoslos, pero no ayudemos a la delincuencia", agregó.

Autoridades locales y residentes sostienen que la ciudad está más insegura desde el ingreso sostenido de migrantes indocumentados.

Decenas de migrantes entrevistados en la ruta por la AFP vienen de vivir unos años en Perú, de donde salieron por discriminación hacia la colectividad venezolana, que como en Chile es la más numerosa en ese país.

También señalan que el discurso del presidente Pedro Castillo hacia los venezolanos sin papeles ha empeorado la xenofobia.

Carabineros explicó que tenían la orden de desalojar y recuperar el espacio público, pero no de reubicar a las personas.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió a su vez el desalojo y la reciente decisión de expulsar inmigrantes sin papeles, pero sin anunciar un plan para los miles de migrantes que ya están en el país en situación de calle.

"El desalojo de estos lugares tiene que ver con que no está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para poder poner viviendas transitorias", dijo.

La mayoría de los migrantes que ingresan por la frontera norte se dirigen a Santiago o al sur del país con ayuda de algún familiar o amigo, pero otros, muy pobres y sin identificación, quedan varados en Iquique o Antofagasta, ciudades mineras e industriales a casi 2.000 km de la capital.

pb/fj/dg