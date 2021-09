Los "Quad", el contrapeso a China en el Indopacífico

El primer ministro de India, Narendra Modi (i), se reúne con el presidente de EE.UU., Joe Biden, este 24 de septiembre de 2021, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. EFE/Sarahbeth Maney/Pool

Washington, 24 sep (EFE).- El grupo "Quad", formado por Estados Unidos, Australia, India y Japón, cuyos mandatarios se reúnen este viernes en Washington, surgió en 2007 aunque no adquirió gran relevancia hasta 2017 debido la preocupación por el creciente despliegue militar, diplomático y económico de China en el Indopacífico.

El primer encuentro del "Diálogo de Seguridad Cuadrilateral", conocido como "Quad", se produjo en 2007 con la participación de primer ministro japonés, Shinzo Abe; el vicepresidente estadounidense, Dick Cheney; el primer ministro australiano, John Howard, y el primer ministro indio, Manmohan Singh.

La cita se produjo en los márgenes del foro regional de la ASEAN en Manila en 2007.

No obstante, el diálogo quedó en suspenso durante casi una década hasta que en 2017, en el marco de la cumbre de líderes de la ASEAN de nuevo en Manila (Filipinas), Japón invitó formalmente a una nueva reunión del grupo y que contó la presencia del entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).

INQUIETUD ANTE PEKÍN

La inquietud ante las actividades de Pekín en el mar del sur de China en los últimos años, con disputas marítimas con varios países de la zona, entre ellos, Japón, fue uno de los motivos del resurgimiento del grupo para contrarrestar el ascenso militar y diplomático chino.

Además, la Administración Trump, que había marcado a China como su gran adversario global, se sumó al esfuerzo de revitalizar la alianza.

Desde entonces, el grupo ha realizado varios encuentros de alto nivel y ejercicios militares conjuntos en la zona de cada vez mayor envergadura, como los últimos de 2020 en el golfo de Bengala, en el noroeste del océano Índico.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, acogió el pasado marzo una cumbre virtual de líderes del "Quad".

Al término de esa cita, el grupo emitió un comunicado en el que remarcó "su compromiso para promover un orden libre, abierto y basado en normas, vinculado a las leyes internacionales, para avanzar la seguridad y la prosperidad y enfrentar las amenazas tanto en el Indopacífico como más allá".

Aunque el comunicado no citó explícitamente a China, la Casa Blanca no dejó espacio a las dudas.

"Nuestra intención es prevalecer en la competición con China", dijo el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, en una rueda de prensa después de la cumbre.

POLÉMICA ALIANZA AUKUS

El cada vez mayor interés internacional en el Indopacífico ha quedado en evidencia con el reciente refuerzo de la alianza de defensa conocida como AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos), donde participa la mitad de los Quad.

El anuncio el pasado jueves de esa nueva alianza, que implicó la cancelación por parte de Australia de un millonario contrato con Francia para que este país le suministrara submarinos en favor de un nuevo pedido de sumergibles nucleares a EE.UU., provocó una crisis transatlántica. La Unión Europea (UE) llegó a calificar de traición el pacto.

Aunque las tensiones parecen haber remitido, han dejado claro que Washington considera el Indopacífico como la región donde se dirimirá el poder global en el futuro próximo.