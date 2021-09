LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 6 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 24 de septiembre de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-INM EEUU-MIGRANTES HAITIANOS

SIN PROCEDENCIA - Las imágenes de hombres a caballo que parecían utilizar las riendas como látigos para acorralar a solicitantes de asilo haitianos que trataban de ingresar a Estados Unidos desde México causaron conmoción a algunos, aunque para muchos haitianos y afroestadounidenses son la confirmación de una creencia profundamente arraigada. Por Aaron Morrison y Astrid Galván. 824 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

SIN PROCEDENCIA - Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades respaldan una tercera dosis de recuerdo para millones de estadounidenses mayores o vulnerables al coronavirus, lo que abre una nueva fase en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país. Por Lauran Neergaard y Mike Stobbe. 494 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN PESCA CHINA

A BORDO DEL OCEAN WARRIOR - The Associated Press y la cadena en español Univision acompañaron al grupo conservacionista Sea Shepherd este verano en un viaje de 18 días para observar de cerca por primera vez la flota pesquera china en aguas lejanas de altamar frente a Sudamérica. El despliegue de China en esta remota extensión del Océano Pacífico no es un accidente. Por Joshua Goodman. 4690 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

REP-GEN LATINOAMERICA EN IMAGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas esta semana. Con AP Fotos.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL - La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, dice que Pyongyang está dispuesta a reanudar las conversaciones con el Sur si deja de provocar al país con políticas hostiles y dobles estándares. Por Hyung-Jin Kim. 467 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-CLI CLIMA-PROTESTAS

BERLÍN - Activistas medioambientales, muchos de ellos estudiantes, convocan manifestaciones en todo el mundo el viernes para exigir a los líderes que tomen medidas más contundentes para frenar el cambio climático ante las sombrías advertencias del aumento de las temperaturas en el planeta si no se hace nada pronto. 227 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-GEN ESPAÑA-VOLCÁN

TODOQUE, Islas Canarias - Un volcán activo en Islas Canarias sigue produciendo explosiones y arrojando lava cinco después después de su erupción, según las autoridades. La lava ha destruido al menos 400 construcciones en La Palma, muchas de ellas viviendas. 291 palabras. AP Foto. ENVIADO

ONU-GEN ASAMBLEA GENERAL

NUEVA YORK - La paridad de género en el foro de líderes más importante del mundo todavía está muy lejos: solo cinco mujeres han intervenido en la primera mitad de la Asamblea General de Naciones Unidas. La cifra se duplicará el viernes, cuando tres vicepresidentas y cinco primeras ministras suban al estrado. Por Mallika Sen. 442 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-GEN ITALIA-ESPAÑA PUIGDEMONT

ROMA - El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, a quien España busca por un fallido intento de independencia en 2017, comparecerá en una vista de extradición tras su detención en Cerdeña, una isla italiana con fuertes raíces culturales catalanas y un movimiento secesionista propio. Por Frances D'Emilio. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-BEI MEDIAS BLANCAS-INDIOS

CLEVELAND - Los Medias Blancas de Chicago aseguran su primer título de la División Central de la Liga Americana desde 2008 el domingo tras derrotar 7-2 a los Indios de Cleveland, el primer duelo de una doble cartelera, gracias a dos jonrones de Tim Anderson. Por Brian Dulik. 691 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEP-NFL PANTHERS-TEXANS

HOUSTON - Sam Darnold lanza para 304 yardas y corre para dos anotaciones, para guiar a los Panthers de Carolina hacia una victoria de 24-9 sobre los Texans de Houston. Por Kristie Rieken. 341 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS PREMIOS BILLBOARD

SIN PROCEDENCIA - Bad Bunny arrasa con 10 Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo a canción del año, álbum del año y artista del año, y al llevarse este último pone a cantar a todos los presentes. Por Sigal Ratner-Arias. 1246 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-ESP-MUS PREMIOS BILLBOARD-ALFOMBRA: Brillo y color en la alfombra roja de los Premios Billboard

-ESP-MUS PREMIOS BILLBOARD-LISTA: Lista de ganadores de los Billboard de la Música Latina

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos