LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Todos los migrantes en Del Rio, Texas, se han retirado

Trump invoca “privilegio ejecutivo” contra citaciones

Cámara baja de EEUU aprueba medida de defensa del aborto

Sondeo AP: Los necesitados de alimentos en EEUU, sin ayuda

China declara ilegales transacciones con criptomonedas

Oficial: partido del Kremlin tiene supermayoría en la Duma

PRIMERA PLANA

AMN-INM MIGRANTES HAITIANOS

DEL RIO, Texas - Un campamento donde miles de migrantes, la mayoría haitianos, se alojaron cerca de una ciudad fronteriza de Texas en los últimos días está vacío ahora, informa el alcalde de Del Río, Bruno Lozano. El desalojo del campamento representa una “noticia excepcional”, afirma. Por María Verza y Juan Lozano. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO

REP-GEN PESCA CHINA

A BORDO DEL OCEAN WARRIOR - La creciente presencia de barcos de pesca chinos frente a las costas americanas genera inquietudes geopolíticas y el temor de que dispare la pesca ilegal y acabe con los peces de la región. Investigación de The Associated Press y la cadena Univision, que acompañaron al grupo ecologista Sea Shepherd en un viaje de 18 días para observar de cerca por primera vez la flota pesquera china activa frente a Sudamérica. Por Joshua Goodman. 4.690 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CHINA-PESCA CONCLUSIONES: Muchas sospechas, nada comprobado. Principales conclusiones.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

SIN PROCEDENCIA - Los CDC de EEUU respaldan una tercera dosis de recuerdo para millones de estadounidenses mayores o vulnerables al coronavirus, lo que abre una nueva fase en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país. Por Lauran Neergaard y Mike Stobbe. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-CORONAVIRUS-MASCARILLAS: CDC: Mascarilla reduce brotes de COVID-19 en escuelas

-CORONAVIRUS-OMS TRATAMIENTO: OMS avala costoso tratamiento en ciertos casos de COVID-19

EUR-GEN ITALIA-ESPAÑA PUIGDEMONT

ROMA — Una jueza en Cerdeña dice a The Associated Press que ha ordenado la liberación de Carles Puigdemont, que estaba preso en la isla y que incluso podrá viajar antes de una audiencia sobre su extradición prevista para el 4 de octubre. España quiere juzgar a Puigdemont por sedición al dirigir un intento secesionista de la región española de Cataluña, de la cual era presidente en ese momento. Por Frances d’Emilio. 550 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-NY-VACUNAS

NUEVA YORK - Los hospitales y residencias de ancianos de Nueva York se preparan para una posible emergencia al entrar en vigor la orden de que todo personal del campo de la salud debe vacunarse contra el COVID-19. Muchos no lo han hecho. Por Michael Hill y Bobby Caiman Calvan. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-ECO GBRETAÑA-CAMIONEROS

LONDRES - Escasea de todo en Gran Bretaña: no hay batidos de leche desde hace semanas en McDonalds, KFC se está quedando sin pollo y hay muchos estantes vacíos en los supermercados. ¿La razón? No hay suficientes choferes de camiones para transportar todos estos productos. Por Jill Lawless. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-VENEZUELA DIÁLOGOS

CIUDAD DE MÉXICO - El gobierno y la oposición venezolana inician una nueva ronda de negociaciones en la capital mexicana bajo la incógnita de si el presidente Nicolás Maduro logrará incorporar como su representante en la mesa al empresario Alex Saab, detenido desde 2020 en Cabo Verde tras ser solicitado en extradición por Estados Unidos. 863 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN PERÚ-ABIMAEL GUZMÁN

LIMA - El cadáver del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es cremado en un hospital militar y convertido en cenizas, informan las autoridades. 239 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA

LA PAZ, Bolivia - La principal cervecera de Bolivia regala un millón de latas de su bebida para quienes se vacunen contra el COVID-19, en una campaña que busca incentivar la inoculación y reactivar la economía.

AMS-ECO ECUADOR-REFORMAS

QUITO - Las reformas económicas, tributarias y laborales propuestas por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso -que fundamentalmente afectan a la población más rica del país-, generan críticas y apoyos pese a que su aprobación depende de la Asamblea, donde no tiene mayoría. Por Gonzalo Solano. 524 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-CAPITOLIO-ASALTO

WASHINGTON — El expresidente Donald Trump ha dicho que invocará el “privilegio del ejecutivo” para oponerse a un panel legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero y que emitió citaciones a cuatro asesores y colaboradores que estuvieron en contacto con el mandatario antes y durante el ataque. Por Mary Clare Jalonick y Eric Tucker. 540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CONGRESO-ABORTO

WASHINGTON — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes un proyecto de ley que garantizaría el derecho de las mujeres al aborto, en un esfuerzo de los demócratas para eludir una nueva ley en Texas que amenaza ese acceso. Pero la aprobación por 218-211 es mayormente simbólica, pues la oposición republicana en el Senado la condena al fracaso. Por Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-HAMBRE-ENCUESTA

WASHINGTON — Muchos estadounidenses que han tenido problemas para alimentar a sus familias durante el año de la pandemia dicen que han tenido dificultades para obtener ayuda y para conseguir alimentos sanos al alcance de sus bolsillos, revela una encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Por Ashraf Khalil y Cedar Attanasio. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ASAMBLEA GENERAL

NUEVA YORK - La paridad de género en el foro de líderes más importante del mundo todavía está muy lejos: sólo cinco mujeres han intervenido en la primera mitad de la Asamblea General de Naciones Unidas. La cifra se duplicará el viernes, cuando tres vicepresidentas y cinco primeras ministras suban al estrado. Por Mallika Sen. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

ASI-ECO CHINA-CRIPTOMONEDAS

BEIJING — El banco central de China declara ilegales todas las transacciones con criptomonedas, acelerando una campaña para bloquear el uso de dinero digital no oficial. El banco alega que las monedas virtuales perturban el sistema financiero y son utilizadas en lavado de dinero y otros delitos. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL RUSIA-ELECCIONES

MOSCÚ — Las autoridades electorales rusas anuncian los resultados finales de la elección parlamentaria de la semana pasada, en la que el partido del Kremlin retuvo su supermayoría en medio de denuncias generalizadas de violaciones e incidentes de fraude. Por Daria Litvinova. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-VOLCÁN

TODOQUE, Islas Canarias - Un volcán activo en Islas Canarias sigue volátil cinco días después de su erupción, produciendo explosiones y arrojando lava que ha destruido al menos 400 inmuebles en La Palma, muchas de ellas viviendas. La lava se extiende ahora por más de 180 hectáreas (casi 20.000 pies cuadrados) y ha bloqueado 14 kilómetros (9 millas) de carreteras. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL ALEMANIA-ELECCIONES

BERLÍN - Los partidos políticos alemanes buscan ganar a los votantes indecisos de cara a las elecciones nacionales del domingo, cuando se elegirá a quien suceda a la canciller Angela Merkel luego de 16 años en el poder. El bloque centroderechista Unión, de Merkel, con su candidato Armin Laschet, ha ganado terreno en las encuestas en las últimas semanas, pero está detrás de los socialdemócratas de centroizquierda, encabezados por el ministro de Hacienda, Olaf Scholz. Por Frank Jordans. 470 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-CLI CLIMA-PROTESTAS

BERLÍN - Miles de activistas ambientales participan en una manifestación frente al Parlamento de Alemania dos días antes de que el país celebre una elección nacional para exigir que los políticos tomen medidas más contundentes para frenar el cambio climático. La protesta frente al Reichstag en Berlín fue parte de una serie de manifestaciones en todo el mundo en medio de graves advertencias de que el planeta enfrenta peligrosos aumentos de temperatura a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan drásticamente en los próximos años. Por Karin Laub. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN OMS-DIRECTOR GENERAL

GINEBRA - Alemania, Francia y otros países de la UE postulan al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus para un segundo período como director general de la OMS. Tedros, que inició su período en 2017, está bajo los reflectores globales desde hace 19 meses, cuando la pandemia de coronavirus eclipsó a todos los demás problemas. Por Janey Keaten. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL - La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, dice que Pyongyang está dispuesta a reanudar las conversaciones con el Sur si deja de provocar al país con políticas hostiles y dobles estándares. Por Hyung-Jin Kim. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MUNDIAL BIENAL-EUROPA

LONDRES - Los clubes de Europa unen fuerzas para reprender a la FIFA por tratar de abrir paso a sus planes para organizar Copas del Mundo cada dos años y advirtieron sobre el impacto destructivo que tendría en el fútbol mundial. Por Rob Harris. 396 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-AUT F1-GP RUSIA

SOCHI, Rusia - El líder actual de la Fórmula Uno, Max Verstappen, iniciará al final de la parrilla de salida para el Gran Premio de Rusia después que su equipo confirma que el piloto de Red Bull usará un nuevo motor y aceptará la sanción correspondiente. 502 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN NUEVA YORK-THE TRAGEDY OF MACBETH

NUEVA YORK—“The Tragedy of Macbeth” de Joel Coen protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand, inaugura el festival de cine de Nueva York. Por Jake Coyle. 600 palabras. AP Foto.

ESP-GEN VIOLENCIA SEXUAL-R KELLY

NUEVA YORK - Se esperan los argumentos finales del juicio de R. Kelly, el astro del R&B acusado de tráfico y abuso sexual de mujeres y menores de edad. 500 palabras. AP fotos.

