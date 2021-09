Leal: "Veo a LaLiga Tech liderando la transformación digital del deporte"

Miguel Ángel Leal, director general de la nueva filial tecnológica del fútbol español, LaLiga Tech. EFE/Imagen cedida por LaLiga

Madrid, 24 sep (EFE).- La nueva filial tecnológica del fútbol español, LaLiga Tech no lleva ni tres meses en marcha y ya ha cerrado sus primeros acuerdos. Agrupa todas las herramientas que ha desarrollado la patronal y quiere "liderar la transformación digital del deporte" asegura a EFE su director general, Miguel Ángel Leal.

Leal, un ejecutivo procedente del mundo de las telecomunicaciones cuyo último destino fue la marca china de móviles Huawei, atiende a EFE unas semanas después de que se diera a conocer su nombramiento, y a unos días de presentar en sociedad la nueva compañía en un acto en el que prevé desvelar algunos de esos primeros acuerdos.

El ejecutivo tiene muy claro cuál es el gran potencial de su oferta a otras competiciones y empresas: el sistema de gestión del dato erigido por la patronal futbolística, que es "una ventaja competitiva". "Estamos hablando con gigantes del deporte que nos reconocen que van muy por detrás de nosotros en el dato", asegura.

- Pregunta (P): Después de casi 30 años trabajando en el sector tecnológico, ¿por qué entrar en el sector del fútbol?

- Respuesta (R): Porque no se puede combinar de una mejor manera el desarrollo profesional en un contexto de tecnología, en un sector que forma parte vital de nuestro ocio como el del deporte y el entretenimiento. Dedicar tu tiempo profesional a poner en valor tus conocimientos en lo que forma parte de tu ocio es un círculo virtuoso que hace que el trabajo se convierta en una pasión. Creo que eso es un sentimiento colectivo, es lo que he encontrado aquí.

- P: A día de hoy, ¿qué estructura tiene LaLiga Tech? ¿Qué trabajadores y servicios agrupa?

- R: Lo que ha hecho LaLiga es transferir todos los activos tecnológicos que tenía a la compañía. Somos unas 140 personas, como cualquier empresa tenemos que ser muy eficientes, así que alrededor de ese núcleo hay un montón de servicios no estratégicos con socios muy profesionales que completan una fuerza de ventas mucho mayor.

Y también se han transferido el conjunto de soluciones que LaLiga tenía, en las que ha invertido 200 millones de euros. A nosotros nos gusta mucho explicarlas en tres ejes: la gestión del fan, la gestión de la competición y la mejora del contenido. Son los tres grandes pilares de la oferta.

En el centro de ese eje está el ecosistema digital, una ventaja competitiva que ha generado LaLiga, ya que a través de la ingesta de datos se convierten en un incremento de valor en ese ecosistema digital.

A partir de ahí la estrategia 'data-driven', las capacidades que ha desarrollado para empezar a trabajar la inteligencia del dato, conocer quién es tu cliente, que en el deporte es el fan, intentar entender su comportamiento y poner en marcha acciones de 'business intelligence', como cuadros de mandos para tomar decisiones, y 'business analytics' para anticipar el futuro, y hacer campañas para mejorar la experiencia del fan, buscar nuevos fans, que su ciclo de vida de consumo de fútbol sea mayor.

Hemos conseguido crear una propuesta de valor súper holística, y no te puedo anticipar mucho, pero tenemos resultados ya concretos donde esta propuesta de solución global de como la tecnología puede generar en valor para tu deporte está ya traduciéndose en acuerdos con clientes interesantes.

- P: El objetivo de LaLiga Tech es comercializar servicios. Además de los clientes que ya conocemos, como Dorna (MotoGP) o la LIga belga, ¿con qué otros clientes están hablando? ¿Qué activos son los que tienen mejor mercado ahora mismo: los servicios antipiratería, la herramienta 'Mediacoach'?

- R: En el ámbito de antipiratería tanto la parte de gestión de contenido y de gestión de marca en 'merchandising' son los productos que más se demandan.

Como compañía oficialmente empezamos el 1 de julio y el lanzamiento al mercado es el 28 de septiembre. Todavía no estamos de una manera oficial haciendo una acción comercial. Sin embargo, las soluciones de protección de contenido y de marca tienen altísima demanda.

Los que explotan el contenido, los 'broadcasters' son un claro candidato, y pensamos ampliar horizontes a otro tipo de clientes, pero vamos poco a poco. Tenemos algún cliente que ya ha empezado a trabajar con la protección a contenido y posiblemnete en octubre empecemos a proteger contenidos muy interesantes en otros continentes.

- P: ¿La plataforma OTT 'LaLigaSportsTV' también forma parte de sus atribuciones? ¿Están ofreciendo la tecnología de esta OTT a otras competiciones que quieran hacer la suya propia?

- R: En este caso LaLigaTech es solo el proveedor de tecnología, nosotros damos tecnología al cliente, que en este caso es LaLiga, que tiene los contenidos.

En el próximo evento participará una competición que quiere hacer su OTT. Estamos en una aproximación 'light' al mercado, estamos incorporándola, es una tecnología muy potente y no todos los clientes tienen tamaño de liga, tenemos que adecuarla a mercados que ven a LaLiga como aspiracional, pero su cuenta de resultados no es tan potente.

Nuestra idea es democratizar lo que un gigante ha sido capaz de hacer para que ayude a una industria. Cuando me siente con otra liga u otro deporte no veré un competidor, sino una industria que quiere que la experiencia del fan mejore.

- P: ¿Dónde ve LaLiga Tech en los próximos años? ¿Ofreciendo qué servicios y qué productos?

- R: Nos vemos ocupando una posición de liderazgo en esta transformación digital del sector del deporte. Es un sector muy fragmentado, con muchísimos competidores. En el informe que me pasaron al llegar me di cuenta de que había mucha fragmentación, pero sinceramente nuestra propuesta de valor donde cubrimos absolutamente todo encajaba muy bien en un segmento muy amplio del conjunto de clientes potenciales.

Yo ahí me veo liderando, honestamente, un segmento donde se concentran entidades deportivas de un tamaño medio, y donde me veo como un líder indiscutible es en la gestión del dato. El conocimiento que tiene de LaLiga Tech, la gestión del dato, el ecosistema la forma de aplicar ese oro del siglo XXI que es el dato lo para conocer al cliente, sus comportamientos y generar valor es diferenciadora.

Estamos hablando con gigantes del deporte que nos reconocen que van muy por detrás y que están hablando con nosotros para ver cómo colaborar en esa parte concreta donde a lo mejor ellos tienen muchos activos, pero identifican que si conectan esos activos a nuestro ecosistema para gestionar esos datos y generar su valor pueden conseguir mejorar la experiencia de sus fans de forma exponencial.

Miguel Ángel Moreno