Lasso anuncia reformas tributaria y laboral para estabilizar la economía

Fotografía cedida por la Secretaria de comunicación del presidente de Ecuador Guillermo Lasso que dio un mensaje a la nación, hoy en Quito (Ecuador). Lasso explicó el plan de reformas económicas, laborales y sociales, entre otras, que presentará mañana viernes a la Asamblea Nacional. EFE/ Secretaria de comunicación

Quito, 23 sep (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se dirigió este jueves a la nación para anunciarle que mañana presentará a la Asamblea Nacional (parlamento) una serie de reformas en el orden tributario, laboral y de inversiones, con el objetivo de estabilizar la economía nacional, aquejada por la pandemia y por la crisis.

En su mensaje por radio y televisión, el mandatario destacó que tras un exitoso plan de vacunación, que ha logrado inmunizar contra la covid-19 en apenas cuatro meses de su gestión a más de nueve millones de ecuatorianos, el país debe emprender reformas para aliviar y recuperar la economía nacional.

"Hoy estamos ante la oportunidad única de reconstruir una economía que durante demasiado tiempo ha sido maltratada y distorsionada por los Gobiernos de turno. Es la oportunidad de corregir vicios que hemos arrastrado durante décadas", afirmó.

El plan, denominado "Ley de Creación de Oportunidades", tendrá el carácter de urgencia en materia económica, lo que supone 30 días para su aprobación en el pleno del Legislativo, pues en caso contrario entrará en vigor por fuerza o imperio de la ley.

Este proyecto descansará en varios pilares como la simplificación del sistema tributario, lo que supone la eliminación de varios impuestos para estimular la economía, dijo Lasso, y recalcó que no subirá el Impuesto al Valor Añadido (IVA) del 12 por ciento actual.

También descartó que mantendrá el precio del gas de uso doméstico, aunque no se refirió al incremento gradual del valor de los combustibles, criticado por amplios sectores sociales.

Lasso, cuyo mandato de cuatro años empezó el pasado 24 de mayo, indicó que un objetivo de su plan es "estabilizar la economía del país para el bien de todos" los ecuatorianos, para lo cual pidió la contribución de los grupos más pudientes y de los que ganaron durante el periodo de pandemia.

Propuso un ajuste en las deducciones del Impuesto a la Renta, que afectará a apenas el 3,5 por ciento de la Población Económicamente Activa; es decir, a quienes ganan más de 24.000 dólares anuales o 2.000 dólares al mes.

Asimismo, dijo que pedirá una contribución temporal de dos años a menos de 20.000 ciudadanos que cuentan con patrimonios superiores a los 500.000 dólares.

El plan también apuesta por una reforma laboral que no conculque derechos adquiridos ni lesiones los beneficios que los trabajadores gozan con el Código del Trabajo, pero que se oriente a reformar el mercado laboral a futuro, con un régimen alternativo y voluntario.

El mandatario hizo un llamado a los sectores sociales que han mostrado discrepancias con este tipo de propuestas a analizar la iniciativa en un momento en que el país requiere de la generación de puestos de trabajo, dado que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos gozan de pleno empleo.

También invitó a los legisladores de la Asamblea a trabajar en función del país y a ponerlo en marcha, y recalcó que no permitirá "que este país caiga en el inmovilismo".