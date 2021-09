La reacción pendiente

Los jugadores del Atlético de Madrid Trippier y Savic (d) durante el entrenamiento llevado a cabo en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda para preparar el partido de Liga que disputarán mañana ante el Alavés. EFE/atleticodemadrid.com

Vitoria/Madrid, 23 sep (EFE).- Ni el Atlético de Madrid, mucho más productivo que lucido, mucho más alto en la tabla que resolutivo sobre el terreno, ni Antoine Griezmann ni el Alavés, último con cero puntos, han empezado al nivel que esperan en LaLiga Santander, todos con una reacción pendiente este sábado en Mendizorrotza, sin margen de error, presionados por las dudas y por las expectativas.

Porque el bloque vitoriano no intuía estar donde está ahora, en el fondo de la tabla, tal y como terminó el pasado campeonato a las órdenes de Javi Calleja, con nada mas dos derrotas en nueve duelos para salvar la categoría, en contraste con los cinco choques que ha perdido en ésta, los cuatro más recientes sin ningún gol a su favor.

Y porque el Atlético apunta a lo máximo, como el actual campeón que es de la Liga y con la plantilla que ha formado en torno a Diego Simeone, aún en el proceso del engranaje aunque sólo sean dos las nuevas piezas más visibles de una campaña a otra: una en la delantera, el citado Griezmann, y otra en el medio, Rodrigo de Paul.

No ha reencontrado aún el 'nuevo' Atlético al anhelado atacante francés a su regreso del Barcelona. Ni siquiera la historia que escribió en su anterior lustro en el equipo, su conocimiento de los mecanismos del esquema del técnico argentino o sus 133 goles en 257 duelos han acelerado el proceso que debe seguir cada jugador que llega al club y que, en este caso, no se esperaba tan complejo como está siendo: ni goles ni nada que rememore su incontestable versión.

Un rompecabezas y un desafío aún sin solución para Simeone después de cuatro encuentros, de los que Griezmann participó en todos y partió de titular en tres. De los cuatro, el equipo ganó dos y empató otros dos, con los cuatro goles concentrados en las dos victorias (1-2 al Espanyol y al Getafe) sin él sobre el terreno.

¿Será de nuevo titular este sábado? Es una de las dudas de la alineación, de la que Simeone no ha desvelado nada ni en el entrenamiento ni en la rueda de prensa de este viernes, para el quinto encuentro en dos semanas del conjunto rojiblanco, en el que se presupone algún cambio con todos los recursos de los que dispone.

Por ejemplo, la vuelta de Geoffrey Kondogbia, ya superado un esguince de tobillo, o de Rodrigo de Paul en el centro del campo. O quizá Koke, aunque su reciente recuperación ponga en duda una titularidad que sería indiscutible en cualquier otra circunstancia, o Sime Vrsaljko, si opta por dosificar minutos a Kieran Trippier.

Atrás es fijo Stefan Savic. También lo aparentan José María Giménez y Mario Hermoso, ya sea con cinco o con cuatro atrás, igual que Yannick Carrasco por el carril izquierdo y Marcos Llorente por el medio. Y arriba se espera a Luis Suárez, el factor diferencial que, además, marcó en cada una de sus cuatro visitas al Alavés, bien al lado de Griezmann o Ángel Correa. La portería es de Jan Oblak.

Entre ese nombres circula el probable once del Atlético, al filo de la decepción casi en cada duelo de este curso, por más que aún sea un equipo invencible, que se maneja esta campaña mejor fuera (9 de 9 puntos, con tres triunfos por 1-2) que en casa (5 de 9 puntos, con dos igualadas y una victoria por 1-0) y que ha remontado dos marcadores adversos, el último contra el Getafe frente a diez.

Mientras Simeone enfoca a la falta de intensidad en los primeros instantes o recuerda las circunstancias que han rodeado al equipo en la pretemporada, mientras asoma el Milan el martes en la Liga de Campeones en un choque más crucial si cabe por el 0-0 en casa contra el Oporto, LaLiga exige un ritmo constante de victorias, igual que el liderato, en poder del Real Madrid y a dos puntos del Atlético, sin Joao Félix, sancionado, ni Thomas Lemar, lesionado, en Vitoria.

Allí necesita ganar, tanto como le urge vencer al Alavés, en crisis y sin puntuar en cinco partidos. Mientras evoluciona muy despacio, la pasada jornada ante el Espanyol mejoró su juego por momentos pero no fue suficiente para empezar a sumar. Los datos son muy duros con el equipo de Javi Calleja, que solo ha anotado un gol de penalti y comete errores de bulto que aprovechan sus rivales.

A esto se le suma la situación física de jugadores importantes que no podrán estar con sus compañeros como Édgar Méndez, Pere Pons, Florian Lejeune y Javi López. Esto limitará mucho las posibilidades del técnico madrileño para encontrar un once inicial que busca desde la primera jornada de Liga.

En los últimos doce encuentros entre rojiblancos y babazorros, los vascos solo han conseguido cuatro empates. Para romper esta racha, los vitorianos deberán cambiar mucho su juego y sumar efectivos tanto en defensa como en ataque porque apenas generan ocasiones y son sometidos con facilidad en la retaguardia.

Es muy posible que Calleja vuelva a cambiar el equipo inicial que perdió 1-0 ante el Espanyol, aunque podría mantener la zona defensiva con Martín Aguirregabiria, Alberto Rodríguez, 'Tachi', Víctor Laguardia y Rubén Duarte, que ayudarán a Fernando Pacheco a proteger la portería.

Es probable que, ante la llegada del Atlético, también se produzca un cambio táctico y Manu García ayude en el centro del campo a Mamadou Loum y Tomás Pina. Luis Rioja y Facundo Pellistri podrían ocupar las bandas y Joselu Mato volverá a ser la referencia arriba.

- Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Tachi o Miazga, Laguardia, Duarte; Loum, Pina, Manu García; Luis Rioja, Pellistri y Joselu.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Kondogbia, De Paul; Griezmann o Correa y Luis Suárez.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 14.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (20º, 0 puntos); Atlético (2º, 14 puntos).

La clave: Las dudas defensivas del Atlético contra la falta de gol del Alavés, que sólo ha anotado un tanto de penalti esta Liga.

El dato: Luis Suárez ha marcado en cada una de sus cuatro visitas al Alavés, con cinco goles.

Las frases:

Calleja: "Sigo dándole vueltas a planteamientos pero no voy a renunciar a la idea de juego".

Simeone: "Siempre espero más de todos mis futbolistas"

El entorno: Marcos Llorente se enfrenta al equipo con el que debutó en Primera División y comenzó a destacar en el fútbol nacional.

-----------------------------------------------------------------