La primera oferta por solar del derrumbe en Florida es de una empresa ligada a Dubai

Fotografía de la zona donde estaba el complejo de apartamentos Champlain Towers, en Surfside, Florida (EE.UU). Fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Miami, 24 sep (EFE).- Una compañía ligada a capitales de Dubai está detrás de la primera oferta, por 120 millones de dólares, hecha por el terreno en primera línea de playa donde se alzaba el edificio que en junio pasado sufrió un derrumbe que costó la vida a casi 100 personas, informó este viernes un medio especializado.

Según el portal del sector inmobiliario The Real Deal, documentos judiciales revelaron que se trata de la compañía de responsabilidad limitada Oceanside Development, ligada a Damac Properties, fundada por Hussain Sajwani y artífice de diversos desarrollos inmobiliarios en los Emiratos Árabes Unidos.

Los 120 millones de esta oferta, sujeta a un contrato que contempla un pago de 16 millones de dólares como depósito, de los cuales 150.000 no son rembolsables, establecen un precio mínimo para la subasta que se celebrará a fines de febrero o principios de marzo bajo la supervisión del juez Michael Hanzman.

El futuro del terreno ubicado en primera línea de playa es un asunto capital para el juez encargado de supervisar decenas de demandas, quien desde el principio se ha mostrado partidario de una venta rápida para compensar a las víctimas de esta tragedia.

La junta de concejales de Surfside, una pequeña ciudad al norte de Miami Beach, echó abajo una propuesta para hacer una permuta con el futuro comprador del terreno de Champlain Towers South con el fin de crear allí un memorial para las 98 víctimas del derrumbe ocurrido en la madrugada del 24 de junio de 2021.

El plan era darle al comprador un terreno también frente al mar que es propiedad pública y en el que hoy se alza un centro comunitario, que sería demolido y alojado en un edificio nuevo junto al memorial en lo que fue Champlain Towers South.

De acuerdo con The Real Deal, más de 160 interesados por el terreno de casi 1,9 acres (0,7 hectáreas) han pedido información sobre la subasta

Por otro lado, el diario The Miami Herald informó este viernes de que, según trascendió durante una audiencia en relación con las demandas presentadas tras el derrumbe, los bomberos recuperaron unos 750.000 dólares en efectivo entre los escombros del edificio, además de joyas y otros objetos de valor.

Afortunadamente, aunque el efectivo en su mayoría resultó gravemente dañado, hay esperanzas de que pueda ser restaurado y su valor redimido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que pueda servir para engrosar un fondo de compensación, según se dijo en la audiencia.

El edificio Champlain Towers South se hallaba en medio de un proceso de recertificación, un estudio de estructuras y electricidad requerido por ley al ser una edificación de 40 años, cuando una parte se desplomó en medio de la noche y en momentos en que sus ocupantes dormían.

El resto de la estructura fue demolido el 4 de julio pasado con cargas explosivas para facilitar el hallazgo de los cuerpos de las víctimas e impedir que cayera sobre los rescatistas.

Tres años antes, un reporte hecho por una firma de ingenieros alertó de serios problemas de estructura en la edificación que merecían atención urgente.