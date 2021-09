La opositora Machado pide a la CPI avanzar en la investigación de hechos en Venezuela

La opositora venezolana, María Corina Machado, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 24 sep (EFE).- La dirigente opositora de Venezuela María Corina Machado instó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) a "avanzar en la investigación por los crímenes de lesa humanidad" contra el Estado, considerando lo contenido en el último informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para el país caribeño.

"Es inadmisible que engañosas negociaciones pretendan obstruir este proceso", dijo Machado durante su participación en un diálogo interactivo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

El informe de la misión de la ONU, publicado este 16 de septiembre y que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de este organismo, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención "retroactivas" para ocultar arrestos ilegales.

La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay "motivos razonables" para creer que políticos oficialistas venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.

Al respecto, la dirigente opositora expuso que en el país caribeño, "la justicia no existe para defender al ciudadano sino para oprimirlo, para hacer intocable al régimen y sus corruptos".

"Una actuación independiente, conforme a la ley, es considerada una traición a la tiranía. Son ellos (los administradores de justicia: jueces, fiscales y funcionarios), tanto instrumentos de la represión, como rehenes del sistema", dijo Machado.

Aseguró que en el documento de la Misión Independiente de la ONU se evidencia que "en Venezuela no hay justicia" ni "respeto a la ley" y se demuestran "los horrores que se cometen contra civiles y militares utilizando la justicia".

Machado reiteró que "no habrá justicia mientras el régimen criminal siga en el poder" y reconoció el trabajo de defensores de derechos humanos, de las víctimas y de sus familiares por "su coraje y dignidad".

Un informe de la Fiscalía de la CPI, con fecha del 15 de junio, indicó que existe "una base razonable" para creer que en el país caribeño se cometieron "crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017".

Del documento, emitido el día que terminó su labor el fiscal Fatou Bensouda, se desprende que "hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela".

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, rechazó lo contenido en el texto de la Fiscalía de la CPI y tildó las conclusiones de "apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad".