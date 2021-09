La inesperada y emocionante sorpresa de Lara Dibildos en su 50 cumpleaños

24-09-2021 Lara Dibildos ha celebrado su 50 cumpleaños sobre las tablas. MADRID, 24 (CHANCE) En uno de los momentos más tranquilos de su vida, Lara Dibildos acaba de cumplir 50 años. Una edad redonda que la actriz ha celebrado sobre las tablas, donde más a gusto se mueve en los últimos tiempos. Triunfando con su nueva obra de teatro, 'Hongos' - que protagoniza junto a Carmen Alcayde - en el madrileño teatro Gran Vía y lejos de las fiestas rodeada de amigos con las que antes festejaba cada uno de sus cumpleaños, la hija de Laura Valenzuela ha recibido una emocionante sorpresa que nunca hubiese imaginado y que, como ha confesado ante nuestros micrófonos, se ha convertido en su mejor regalo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



En uno de los momentos más tranquilos de su vida, Lara Dibildos acaba de cumplir 50 años. Una edad redonda que la actriz ha celebrado sobre las tablas, donde más a gusto se mueve en los últimos tiempos. Triunfando con su nueva obra de teatro, 'Hongos' - que protagoniza junto a Carmen Alcayde - en el madrileño teatro Gran Vía y lejos de las fiestas rodeada de amigos con las que antes festejaba cada uno de sus cumpleaños, la hija de Laura Valenzuela ha recibido una emocionante sorpresa que nunca hubiese imaginado y que, como ha confesado ante nuestros micrófonos, se ha convertido en su mejor regalo.



Y es que su hijo Álvaro, de 13 años y fruto de su relación con Álvaro Muñoz Escassi, no dudó en sorprender a su madre subiendo al escenario en plena función con una "tarta" de cumpleaños y un "coro gospel".



"Ha sido muy bonito y emocionante que viniera mi hijo. Es mi mejor regalo, y celebrar que sigo viva y haciendo lo que me gusta", ha señalado Lara con la mejor de sus sonrisas, desvelando que lo único que pide en su 50 cumpleaños es "salud para mis hijos y mi madre y trabajo" y que Laura Valenzuela - retirada de la vida pública desde hace unos años - está "encantada de que yo sea feliz".



Centrada en su primer libro, con el que pretende "ayudar a muchas personas porque sino me daría mucha vergüenza", y sin pareja por el momento, Lara nos ha contado que celebrará su medio siglo de vida con una tranquila comida en familia el fin de semana, pero sin la presencia de su hijo mayor, Fran - "que está en Murcia jugando al baloncesto" - ni Muñoz Escassi, para el que ha tenido unas preciosas palabras: "No está en España, sino estaría aquí. El padre de mi hijo es fundamental en mi vida".