La erupción continúa, con fases más explosivas, tras arrasar 240 hectáreas

Vista tomada desde un helicóptero del volcán de la isla de La Palma en su quinto día de actividad. EFE/ Ramón De La Rocha. POOL

Santa Cruz de La Palma (España), 24 sep (EFE).- La erupción del volcán de la Cumbre Vieja en la Isla canaria de la Palma sigue en curso con fases más explosivas y ha arrasado ya unas 240 hectáreas de terreno en un perímetro que se acerca a los 16 kilómetros, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

En su último informe de situación emitido a las 08:00 horas de este viernes, el DSN señala además que la columna de gases o pluma que sale del volcán de La Palma, isla del archipiélago canario atlántico, alcanza hasta los 4.500 metros de altura.

Se mantienen dos coladas de lava activas. La situada más al norte está casi detenida y tiene una altura máxima de 12 metros mientras que el frente sur sigue avanzando a 4 o 5 kilómetros por hora con una altura de 10 metros.

La colada tiene una longitud de 3.800 metros y se encuentra a 2.100 metros de la costa.

También el sistema europeo de satélites Copernicus, que sigue la evolución de la erupción desde su inicio, ha actualizado sus datos y señala que a las 18:14 de la tarde de ayer, la lava había cubierto ya 180 hectáreas (14 nuevas en las once horas precedentes).

Además, en ese momento habría destruido 390 inmuebles (40 más que el día anterior) y 14 kilómetros de carreteras.

Respecto a la calidad del aire, el Departamento de Seguridad Nacional indica que, según los datos meteorológicos, se descarta que se produzca lluvia ácida durante las próximas 24 horas y añade que "en caso de producirse no provocaría afecciones significativas al tratarse de un evento puntual no persistente".

En el mismo sentido, Emergencias 112 Canarias insiste en que "los valores del dióxido de azufre reflejan que la calidad del aire es buena y se descarta lluvia ácida".

El informe del DSN añade que ayer la acción del viento en superficie ocasionó desplazamientos que causaron algún retraso en la salidas o llegadas de algún vuelo entre Tenerife y La Palma.

Además, añade, "Enaire ha establecido de forma temporal hasta el fin de la situación actual dos zonas restringidas del espacio aéreo en los municipios de El Paso y los Llanos de Aridane, en la zona del mar y tierra por debajo de 3000 pies, lo que no afecta a la aviación comercial".

El propio gestor de la navegación aérea en España recordaba hace pocas horas en sus redes sociales que "el espacio aéreo de Canarias opera con normalidad".

Por otra parte, se mantiene el perímetro de exclusión por mar establecido por la Capitanía Marítima hasta 2 millas de la costa entre Puerto Naos y Tazacorte.

Este viernes el Gobierno de Canarias celebrará una reunión extraordinaria, la que asistirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que prevé aprobar ayudas para los damnificados por la erupción.