Iraola: "Falcao es una figura que los jugadores respetan mucho en el equipo"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola (c), en una fotografía de archivo. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 24 sep (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el colombiano Radamel Falcao es "una figura que los jugadores respetan mucho en el vestuario" del equipo madrileño.

La llegada de Falcao ha supuesto un plus para el equipo en todos los sentidos. A nivel mediático, a nivel económico y a nivel deportivo, con dos goles y dos victorias en los dos partidos disputados por el colombiano.

"Falcao es una figura que los jugadores respetan mucho porque compartir vestuario, partidos y jugadas con él te da un plus. Es alguien que han visto en escenarios muy grandes en años anteriores y eso genera una ilusión dentro del equipo que es positiva", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El debut de Falcao se produjo frente al Getafe saltando al césped en el minuto 70. Contra el Athletic Club de Bilbao también fue suplente y entró al campo en el minuto 76.

"No tengo decidido el equipo que jugará de inicio. Hay que analizar varias cosas del rival y nuestras y luego ya veré", confesó.

Falcao lleva dos partidos disputados con el Rayo y ha marcado dos goles, uno en cada encuentro.