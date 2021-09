Hiba Abouk impacta con su exótico look de inspiración oriental en el Festival de Cine de San Sebastián

24-09-2021 Hiba Abouk ha presentado el corto "Manos Libres" en el Festival de San Sebastián. La actriz acrecienta los rumores de embarazo luciendo una sospechosa tripita con una holgada camisa muy alejada de sus estilismos habituales MADRID, 24 (CHANCE) El Festival de Cine de San Sebastián está llegando a su fin pero continúa dejándonos un goteo incansable de celebrities y, coincidiendo con la glamourosa visita de Jessica Chastain, Hiba Abouk ha desembarcado en la ciudad donostiarra para presentar el nuevo corto que protagoniza, "Manos libres", de Kike Maíllo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El Festival de Cine de San Sebastián está llegando a su fin pero continúa dejándonos un goteo incansable de celebrities y, coincidiendo con la glamourosa visita de Jessica Chastain, Hiba Abouk ha desembarcado en la ciudad donostiarra para presentar el nuevo corto que protagoniza, "Manos libres", de Kike Maíllo.



Y lo ha hecho con un exótico look de inspiración oriental con el que estaba espectacular y con el que no ha dejado a nadie indiferente, con su peinado como auténtico toque diferenciador de un outfit informal con el que ¿intentó ocultar una incipiente barriguita de embarazada?



La revista 'Semana' publicó en primicia hace unas semanas la noticia de que Hiba, que tiene un niño de un año llamado Amín, podría estar esperando su segundo hijo con el futbolista Achraf Hakimi. Una noticia que la actriz, que acaba de volver a la televisión con la serie 'Madres', ni confirmó ni desmintió, pero que hoy no hemos podido evitar preguntarnos al ver el outfit que ha elegido para presentar en el Festival de San Sebastián uno de sus últimos proyectos.



Y es que lejos de los estilismos sexys que la intérprete suele lucir en sus apariciones presumiendo de tipazo, este viernes ha optado por la comodidad con unos pantalones negros con una franja blanca en un lateral, unos botines de tacón bajo y una original y amplia blusa de manga farol con bastante volumen y un llamativo estampado con flores. Un outfit en el que el peinado, con una llamativa trenza de raíz de estilo mohicano se ha convertido en la absoluta protagonista del look, dando a Hiba un toque de lo más exótico con el que no ha dejado a nadie indiferente.